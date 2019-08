ZMAJ Visokom pobjedom najavili uspješnu jesen

Makarska. Igralište na GSC-u. Gledatelja. 50.

Sudac: Hrvoje Erceg (Podbablje)

Strijelci: 1:0 Lozina (61.), 2:0 Vuksan (75.), 3:0 Antunović (77.), 4:0 Vuksan (81.), 5:0 Vuksan (83.), 6:0 Antunović (87.)

Zmaj: Brkulj, Lelas, I. Rašić, Šalinović, Lozina, Damir Rašić, Serdarević, Rudelj, Danijel Rašić, Krištić, Antunović (još su igrali: Žižić, Gojak, Vuksan, Šarić, Brnić, Raffanelli).

Trener: Ante Vidulin

Imotski: Čerluka, Grbavac, Karin, Peko, Zec, T. Brečić, A. Vujčić, Grizelj, Kutleša, Šimić, Tolić (još su igrali: Milas, Zujić, I. Brečić, Katavić, Kadijević, Alilović, Vujović)

Trener. Ante Knezović

U zadnjoj probi pred početak novog prvenstva Županijske lige nogometaši Zmaja u potpunosti su opravdali povjerenje trenera Ante Vidulina. Zadnjih pola sata igre koliko je trebalo domaćima da postignu čak šest pogodaka bio je najbolji period igre „crvenih“ protiv dojučerašnjeg treće ligaša Imotskog.

Utakmica je počela oprezno s obje strane i odvijala se uglavnom na sredini terena. Igrala se 26. minuta kada je na ubačaj Gojaka Krištić pucao glavom, ali je vratar gostiju obranio njegov udarac. Gosti su uzvratili preko T. Brečića, no Brkulj je sačuvao svoju mrežu. Pred odlazak na odmor Gojakov snažan udarac sa desetak metara zaustavio je Čerluka. Utakmica je u nastavku ušla u jednosmjernu ulicu kada je Lozina nakon udarca iz kuta glavom pospremio loptu u vrata gostiju. Na dodavanje Antunovića Vuksan je podebljao prednost Zmaja u 75. minuti. Dvije minute potom Antunović zabija za 3:0. Raspoloženi Vuksan svojim drugim pogotkom u 81. minuti doveo je goste na rub katastrofe. No, niti to nije bilo sve od njega, u 83. minuti postiže hat-trick za visokih 5:0. Golijadu je zaključio Antunović svojim drugim pogotkom pred kraj utakmice.

Ante Vidulin trener Zmaja: – Zadovoljan sam rezultatom i pogotovo igrom u drugom poluvremenu. Ovo je kadar igrača s kojima ćemo krenuti u prvenstvene utakmice. Već sada se vidi da smo fizički dobro pripremljeni, a do prve prvenstvene utakmice koju igramo sa Mračajem u Makarskoj 7. rujna imamo vremena na poboljšanju tehnički-taktičkih varijanti u igri.

Petar Kljenak nije više igrač Zmaja, a kako kažu u Upravi kluba dobio je slobodne ruke i može potražiti neki drugi klub u kojem će nastaviti karijeru.

J. Kovačević/Ž. Kovačić