DJEČJI VRTIĆ “BIOKOVSKO ZVONCE” Upisano 567 djece što je za 37 više nego prošle godine

Danas su s radom startali vrtići. Bio je to povod da provjerimo koliko je djece upisano ove godine u makarski vrtić Biokovsko zvonce i ugodno smo se iznenadili podacima.

Gotovo da nema djece koja ispunjavaju uvjet, a da su ostala neupisana u Dječji vrtić Biokovsko zvonce. Upisano ih je 567, a tek dvoje je ostalo neupisano iz određenih razloga. Od ovog broja 70 djece je upisano u jaslice i to u pet skupina, u cjelodnevne boravke upisano je 218 djece, a u poludnevne jutarnje i poslijepodnevne boravke 276 djece.

Hvale se u vrtiću “Biokovsko zvonce” i projektom EU „Unapređenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja Grada Makarske „Zvonce za obitelj najbolji prijatelj“. Zahvaljujući ovom projektu došlo je do izmjene u organizaciji rada vrtića. Također, zahvaljujući ovom projektu zaposleno je 7 novih odgojitelja, omogućeno je zapošljavanje 3 stručna suradnika od kojih su mjesta edukator-rehabilitator i kineziolog popunjena, a na natječaj za defektologa se nitko nije javio i to je upražnjeno mjesto.

Projekt je tako omogućio izmjenu u organizaciji rada vrtića. Pa je taj rad produljen za sat vremena. Naime, u vrtiću Vrapčić organiziran je smjenski cjelodnevni boravak na tjedne od 6.30 do 16.30 sati, kako radi jedan tjedan, a drugi kako je i startao od 11 do 21 sat. U Cicibanu, Zvončici i Maslačku produljeno je radno vrijeme vrtića za sat vremena i sada je od 6.30 sati do 17 i 30 sati, kaže Ana Šapit, pedagoginja u DV “Biokovsko zvonce”.

- Obnovljeni su sanitarni čvorovi u gotovo svim objektima. Maslačak, Ciciban, Pčelica i Vrapčić dobili su novi namještaj – dodaje Jurica Klarić, koordinator na projektu. Projektom je obuhvaćeno 128 djece i njihove obitelji. Projekt je započeo u siječnju i traje 2,5 godine.

Novost je da su i poludnevni i poslijepodnevni boravci produljeni za sat vremena do 20 sati.

Inače, u DV “Biokovsko zvonce” u osam objekata, 567 djece je upisano u 29 skupina, a o njima skrbi 49 odgajatelja i tri pomoćnika u nastavi čiji je rad osigurao Grad Makarska.

Sljedeći tjedan DV “Biokovsko zvonce” uputit će javni poziv za upis djece u predškolski program što se odnosi na djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom vrtića.

J.Glučina