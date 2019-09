UDRUGA I CAFFE BAR ROCKATANSKY Večeras od 22 sata 50 godina Woodstock-a sa Zoranom Spajićem

U organizaciji Udruge i caffe bara ‘Rockatansky’ večeras u 22 sata obilježava se 50 godina Woodstock-a. Program vodi

- Tribute to Woodstock 1969. pedeset godina poslije, za sve one koji te godine nisu uspjeli doći do farme Max Yasgura. Tri dana ljubavi i glazbe u 3 sata programa Rockatanskog, 31 izvođač s 32 pjesme (Od ”Freedom” Richiea Havensa do ”Hey Joe” Jimia Hendrixa. Svaki izvođač bit će predstavljen s po jednom pjesmom i po redoslijedu nastupa na festivalu. E pa, ako Vas budu pitali gdje ste to slušali, recite: ”U Rockatanskom”, ističe Ivana Franić, iz Udruge Rockatansky.

-S obzirom da je rock ‘n’ roll već duži niz godina mrtav, ne očekujemo 500 000 zainteresiranih, ali jesmo 50, s obzirom na kvadraturu prostora. Ispričnice se ne uvažavaju, poručuje Zoran Spajić.

J.M.