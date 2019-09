NA TRGU 156. BRIGADE HV Braniteljski sajam Samo Hrvatsko otvorendo 10.rujna

Braniteljski sajam Samo Hrvatsko otvoren je u Makarskoj na Trgu 156. brigade HV-e do 10.rujna. Posjetitelji imaju priliku nabaviti originalne proizvode koje su ponudili branitelji svojih OPG-a iz svih krajeva Hrvatske. Ovaj put sajam je okupio 20 izlagača.Izloženi su razniproizvodi i rukotvorine. Od pokretača i voditelja Braniteljskog sajmaSamo Hrvatsko,umirovljenog pripadnika 4. gardijske brigadedoznajemo da je Sajam Samo Hrvatsko organizirala Udruga branitelja i veterana 72.bojne VP Split. Ovo im je kaže Milić prvi put da izlažu na Trgu 156. brigade HV-e, a inače 4. put gostuju u Makarskoj. Do sada su izlagali na rivi.Na sajmu ima svega odvrijednih starina, autohtonih proizvoda hrane i pića, meda, kozmetičkih preparata…Sve su to pripremili braniteljski OPG- ovi.

-Naš glavni cilj je promovirati autohtone domaće proizvode, ali još više dati priliku hrvatskim braniteljima koji imaju OPG-ove da se osjećaju korisno i potvrde u svom novom poslu. Mislim da smo u kratko vrijeme u tome uspjeli, skromno će Milić.

J.Glučina /Ž.Kovačić