GRADSKA GALERIJA ANTUNA GOJAKA Izložba “Štep zlatne igle” Igora Dragičevića 10. rujna u 20 sati

“Štep zlatne igle” naziv je izložbe akademskog slikara-grafičara Igora Dragičevića koja se otvara se u utorak, 10. rujna u 20 sati u izložbenom prostoru Gradske galerije Antuna Gojaka.

Izložba se priređuje u povodu 40 godina umjetničkog djelovanja Igora Dragičevića, a publici će se kroz 50-ak izloženih grafika predstaviti stvaralaštvo ovog značajnog makarskog i hrvatskog umjetnika.

Igor Dragičević rođen je u Makarskoj 1954. godine. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odjel grafike, u klasi prof. Dževada Hoze diplomirao je 1978. godine. 1989. godine magistrirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, u klasi prof. Boška Karanovića. Član je HDLU-a. Izlagao je na više od 20 samostalnih i preko 100 skupnih izložbi. Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja, a njegova se djela nalaze u muzejima, galerijama i mnogim zbirkama u Hrvatskoj i u svijetu. Igor Dragičević predaje grafiku i crtež na ALU Sveučilišta u Mostaru na Širokom Brijegu u statusu redovitog profesora.

Organizator izložbe je Gradska galerija Antuna Gojaka, a pokrovitelj Grad Makarska. Realizaciju izložbe pomogli su i Ministarstvo kulture RH, Turistička zajednica grada Makarske, Općina Tučepi i Apfel d.o.o. Makarska.

Izložba “Štep zlatne igle” ostaje otvorena do 10. listopada 2019.godine. Za trajanja izložbe radno vrijeme izložbenog prostora Gradske galerije Antuna Gojaka je od ponedjeljka do petka, od 9 do 12 i od 18 do 20 sati.

