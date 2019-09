IVAN RAŠIĆ Podignuli smo letvicu, želimo prvo mjesto

Prvenstvo Prve županijske lige NS ŽSD kreće ovog vikenda, a makarski Zmaj jedan je od velikih favorita za osvajanje prvog mjesta koje bi mu donjelo povratak u treći nogometni rang. U razgovoru sa sportskim direktorom, igračem i kapetanom kluba Ivanom Rašićem saznali smo kakva su očekivanja od nastupajuće sezone. Igrači koji su došli u Zmaj u prelaznom roku (Krištić, Vuksan, Žižić, Jurić) pokazali su se kao pojačanja i dobro su se uklopili u momčad. Pripreme su dobro odrađene, a i igre u prijateljskim utakmicama bile su kvalitetne. Također su se i naši mladi igrači dobro uklopili, a od njih očekujem da svoju igru podignu na još veću razinu jer oni to mogu. U daljnjem razgovoru Rašić kaže da je Zmaju cilj osvajanje prvog mjesta , kao moguće konkurente spominje Omiš, Omladinac i GOŠK iz Kaštel Gomilice. No, mi ćemo dati sve od seba kako bi upravo mi na kraju sezone proslavili osvajanje prvog mjesta. Finacijski smo se stabilizirali i nemamo dugovanja ni prema igračima, trenerima kao ni sucima i delegatima. Nadalje kaže da je prezadovoljan radom Škole nogometa koja postiže veoma dobre rezultate kako u kup tako i u prvenstvenim natjecanjima. Za ovu sezonu smo podignuli ljestvicu, cilj nam je, uz prioritet stvaranja domaćih igrača za seniorsku momčad igrati kvalitetno i tako vratiti gledatelje na tribine Gradskog sportskog centra. Niti jedan pojedinac ne smije biti iznad kluba, samo zajedništvom možemo doći do zacrtanog cilja na kraju će Ivan Rašić.

U subotu 7. rujna sa početkom u 17.00 sati na Gradskom sportskom centru Zmaj je domaćin Mračaju iz Runovića.

Jakov Kovačević