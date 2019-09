GRADSKA GALERIJA ANTUN GOJAK Sutra otvaranje izložbe “Štep zlatne igle” Igora Dragičevića u 20 sati

Izložba se priređuje u povodu 40 godina umjetničkog djelovanja Igora Dragičevića, a publici će se kroz 50-ak izloženih grafika predstaviti stvaralaštvo ovog značajnog makarskog i hrvatskog umjetnika.

Igor Dragičević rođen je u Makarskoj 1954. godine. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odjel grafike, u klasi prof. Dževada Hoze diplomirao je 1978. godine. 1989. godine, magistrirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, u klasi prof. Boška Karanovića. Član je HDLU-a. Izlagao je na više od 20 samostalnih i preko 100 skupnih izložbi. Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja, a njegova se djela nalaze u muzejima, galerijama i mnogim zbirkama u Hrvatskoj i u svijetu. Igor Dragičević predaje grafiku i crtež na ALU Sveučilišta u Mostaru na Širokom Brijegu u statusu redovitog profesora.

Organizator izložbe je Gradska galerija Antuna Gojaka, a pokrovitelj Grad Makarska. Realizaciju izložbe pomogli su i Ministarstvo kulture RH, Turistička zajednica grada Makarske, Općina Tučepi i Apfel d.o.o. Makarska.

Izložba “Štep zlatne igle” ostaje otvorena do 10. listopada 2019. godine. Za trajanja izložbe radno vrijeme izložbenog prostora Gradske galerije Antuna Gojaka je od ponedjeljka do petka, od 9 do 12 i od 18 do 20 sati.

J.G.