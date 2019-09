UGROŽEN IZNIMAN OVOGODIŠNJI UROD MASLINA Ranije u berbu zbog kvalitete ulja, ali i napada mušice

Premda su masline ove godine izuzetno dobro rodile na Makarskom primorju među maslinarima je ovih dana panika jer bi mogli izgubiti taj urod zbog napada nametnika. Naime, primijećeno je kako je urod na pojedinim lokacijama u maslinicima znatno oštećen zbog uboda maslinove muhe.

Što sada? Može li se uopće nešto učiniti kako bi se zaustavilo propadanje oštećenog uroda pitali smo poljoprivrednog savjetnika Bernarda Bokšića.

„Mušica je napala masline oko kuća i tamo gdje je bilo vlage. No srećom nisu svi maslinici stradali. Maslinari koji se nisu oglušili na naša upozorenja sačuvali su svoje maslinike tretiranjem preporučenim aparatima. Ovo je druga generacija maslinove muhe, jedna je bila u srpnju, a druga se pojavila polovicom kolovoza. Što poduzeti? Masline treba tretirati i to ili prskanjem svakog stabla s preparatom Imidan ili postavljanjem žutih ploča, ali ne zaboravite svako stablo treba tretirati s 10 do 12 ploča. To je ono što se može poduzeti kako bi donekle spasili situaciju“ – kaže poljoprivredni savjetnik Bernard Bokšić. Ističe kako bi bilo bolje da se pravovremeno tretirala maslina, ali dok su turisti još tu domaćini ne mare što se zbiva u maslinicima i onda kad završi turizam i obiđu maslinike čude se stradavanju ploda, a da ništa nije poduzeto.

S obzirom na ovakvu situaciju, odnosno da je maslina na mnogim mjestima oštećena hoće li ostati što od uroda i kada treba krenuti u berbu?

- Berba će u svakom slučaju krenuti ranije nego li se to ovdje tradicijski običavalo. Naime, nekada su stari imali običaj ne ići u berbu prije početka studenoga. Ali zadnjih godina zbog kvalitete ulja ide se i po petnaestak dana ranije. Drugi razlog zbog kojeg ove godine treba ranije brati masline je upravo oštećenje uroda kako se ne bi dogodilo da sve opadne. Osobno, prerporučujem berbu 20. listopada – kazao je Bokšić.

J.Glučina