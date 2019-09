SMJENA NA KLUPI MAKARSKOG ZMAJA Ante Vidulin dao ostavku, Darko Dražić novi trener

Makarski četvrtoligaš Zmaj loše je startao u prvenstvu Prve ŽNL, u utakmicama protiv povratnika u ligu Mračaja i Postira koji su u prošlom prvenstvu tek u zadnjem kolu osigurale opstanak osvojen je samo bod. To je bio razlog dosadašnjem treneru Anti Vidulinu da podnese ostavku, a Uprava kluba ju je prihvatila. Vidulin je vodio momčad u prošloj sezoni u kojoj su Makarani osvojili drugo mjesto, a to im nije bilo dovoljno da se vrate u treći nogometni rang. U ovogodišnju sezonu krenuli su sa željom da se iz trećeg pokušaja domognu Treće lige, no loš početak bio je razlog za odlazak Vidulina. Uprava Zmaja za novog trenera izabrala je bivšeg igrača Hajduka i reprezentativca Hrvatske Darka Dražića. Dražić je prije desetak godina bio trener Zmaja, a u Makarskoj ga pamte kao karakternog i uspješnog trenera. Najuspješnije rezultate kao trener ostvario je u Iranu i Kataru, a velik broj navijača Zmaja nada se da će isto tako biti uspješan i na klupi „crvenih“. Stipe Matešan koji je bio pomoćnik Anti Vidulinu ostaje asistent i Darku Dražiću.

J. Kovačević