ZMAJ I JADRAN PODJELILI BODOVE Prva ŽNL, 3. kolo

Iako su s dosta optimizma igrači Zmaja dočekali dvoboj protiv susjednog Jadrana i pokušali isprati gorak okus kiksa protiv Mračaja i Postira na koncu su prosuli još dva boda i razočarali svoje navijače.Tako je derbi susret susjeda završio bez pogodaka i pobjednika, a sa osvojenim bodom zadovoljniji mogu biti Tučepljani. No, ipak je ovo samo početak prvenstvene sezone, bit će još puno borbe i prilika za bolje rezultate. Prvo poluvrijeme obilježili su brojni promašaji, ali i dobre obrane vratara Mandušića i Brkulja. Već u 5. minuti Pašalić se našao u dobroj prigodi ali je bio neprecizan. Antunović je u 17. minuti zatresao mrežu Jadrana, sutkinja Vesna Budimir nije priznala pogodak radi zaleđa. Potom je pokušao Damir Rašić, no bio je neprecizan. Bušelićev udarac u 23. minuti zaustavio je Brkulj, a Koštićev u 30. vratnica domaćih. Vratar Jadrana Mandušić istakao se u 33. i 35. minuti kada je obranio udarce Šalinovića i Antunovića. Pred odlazak na odmor domaći su bili blizu vodstva, no Damir Rašić naciljao je tek vratnicu Jadrana.Početak nastavka donio je nešto bolju igru domaćih, ali ne i izgledne prigode. Nakon sata igre gosti su uspostavili ravnoteže na terenu, ali ni oni nisu ozbiljnije zaprijetili Brkulju. Kako se bližio kraj utakmice igrači Darka Dražića vršili su pritisak na vrata gostiju, Žižić je u 83. minuti uputio opasan udarac kojeg je obranioMandušić. Vuksan je u 87. minuti imao meč loptu, njegov udarac glavom sa 7-8 metara sjajnom obranom zaustavio je bivši vratar Zmaja. Na koncu su igrači Zmaja sami krivi što nisu došli do željenog rezultata, a za to su imali sasvim dovoljno prigoda.

Zmaj - Jadran T 0 : 0

Makarska. Igralište na Gradskom sportskom centru.

Gledatelja: 300.

Sutkinja: Vesna Budimir (Podstrana).

Zmaj: Brkulj, Rakić (od 63. Gojak), Lozina, I. Rašić, Krištić 8od 75. Vuksan), Šalinović, Antunović, Šarić (od 62. Žižić), Damir Rašić, Marić, Danijel Rašić.

Trener: Darko Dražić.

Jadran T: Mandušić, Krivić, Marjančević (od 46. Jović), Radić 8od 70. Jonjić), Sočo, Divić, Bušelić, Cvitanović 8od 60. Batinić), Pašalić, Koštić, Džoja.

Trener: Jurica Karabatić.

Najbolji igrač: Nediljko Mandušić (Jadran T)

J. Kovačević /Ž.Kovačić