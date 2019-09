JUBILARNA XXV REGATA HRVATSKIH MORNARA 2019. Dva dana ugodnog jedrenja

Jedriličarski klub Bura koji ove godine slavi sedamdeset godina postojanja bio je organizator i domaćin jubilarne XXV regate HRM , a ukupni pobjednik bio je brod Shining. Na dvodnevnoj regati nastupilo je 25 brodova.

Prvi se dan jedrilo od Postira do Makarske, a bila je to navigacijska regata. Očekivano je prvi na cilju bio brod Shining. Drugi dan regata o štapu se vozila od Makarske do Podgore i nazad, ponovo je na cilju bio Shining koji je, iako je nastupio izvan konkurencije, proglašen ukupnim pobjednikom regate.

Poredak po grupama:

Grupa I

1 – Barba Branko

2 – Kraljica Jelena

Grupa II

1 – Magnum X3

2 – Ramona

3 – Nemir V

Grupa III

1 – Mistery

2 – Fugu

3 – Trinaestica

Grupa IV

1 – Oto E Mezzo

2 – Big Grin

3 – Silvio

Grupa V

1 – Fortuna

2 – Lero

3 – Elan 19

Nagrade najuspješnijima uručio je časnik HRM Neven Katić

Pokrovitelji regati bili su Grad Makarska i Turistička zajednica Makarske, a sponzori Kingtrade, Apfel, Merlin, SPT i Generali osiguranje.

Jakov Kovačević /Ž.Kovačić