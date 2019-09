PRVA HMNL Novo vrijeme Apfel sjajnom igrom otvorilo sezonu

Makarska. Dvorana na GSC. Gledatelja: 800.

Suci: Vedran Babić i Josip Knezović (oba Split).

Strijelci: 1:0 Lucas (5), 2:0 Osredkar (6), 2:1 Grbić (28), 3:1 Kazazić (31), 4:1 Bajrušović (39), 5:1 Bajrušović (40), 5:2 Kanjuh (40)

Crveni karton: Filip Bašković (36) Novo vrijeme Apfel

Najbolji igrač: Alves Camero Da Silva Anderson-Paulinho.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Osredkar, Bajrušović, Kazazić, Lucas, Musinov, Vuković, Paulinho, Pašalić, Sokol, Andrijašević, Fideršek, Horvath, Herceg.

Futsal Dinamo: Herceg, Grbić, Kanjuh, Čekol, Prgomet, Đulvat, Šulentić, Cvišić, Mužar, Gagulić, Dekanić, Grbeša, Penava, Maloševac.

Na otvaranju nove prvoligaške sezone dvostruki prvaci Hrvatske Novo vrijeme Apfel u Makarskoj je s uvjerljivih 5:2 savladao zagrebački Futsal Dinamo. Nakon početnog ispitivanja snaga gledatelji su se digli na noge u 5. minuti kada je novak u redovima domaćih Paulinho prošao po desnom boku i uposlio zemljaka Lucasa koji posprema loptu u mrežu Hercega za 1:0. Minutu potom nova majstorija Paulinha koji je bio asisten Osredkaru za podebljanja prednosti. Za goste je pokušao Šulentić, no njegov udarac obranio je Bašković. Kazazić i Fideršek zaprijetili su u 10. i 11. minuti, no Herceg je siguran. Mladi Brazilac u 14. je minuti bio u velikoj prigodi, njegov udarac sa 3-4 metra sjajnom obranom zaustavlja vratar gostiju. Nastavak je počeo nervoznom igrom jednih i drugih, a takva igra išla je na ruku gostima. Čekol je u 23. minuti imao veliku priliku za pogodak, Bašković je pokazao da je sa pravom prvi vratar mini vatrenih. Unatoč primljenim pogodcima Herceg je potvrdio vrhunsku formu u 25. minuti kada je nogom zaustavio šut Fideršeka.Futsal Dinamo je nakon pola sata igre napravio peti prekršaj pa je do kraja utakmice morao igrati opreznije. Nakon udarca iz kuta kojeg je izveo čudesni Paulinho u 31. minuti Kazazić je zabio za 3:1. Nakon prekršaja Penave kazneni udarac sa 10 metara izveo je Kazazić čiji udarac je obranio Herceg. Gosti su blizu pogotka bili u 35. minuti kada je Grbeša pogodio vratnicu Makarana.

Vratara Novog vremena Filipa Baškovića suci su isključili u 36. minuti radi igranja rukom van kaznenog prostora. Zagrepčani su dvije minute imali igrača više, ali to nisu iskoristili. Pred kraj utakmice razigrao se Bajrušović koji je u dvije minute zatresao mrežu gostiju koji su igrali sa letećim vratarom. Konačnih 5:2 postavio je Kanjuh u zadnjim trenucima igre.

Momčad Novo vrijeme Apfela sjajnom igrom krenulo je u obranu naslova, a dobra forma naznaka je uspješnih nastupa u Ligi prvaka.

Rezultati 1. kola : Vrgorac – Olmissum 2 :3, Universitas – Crnica 2 : 3, Novo vrijeme Apfel – Futsal Dinamo 5 : 2, Uspinjača Gimka – Square 3 : 3, Alumnus – Split 3 : 2.

Poredak: Novo vrijeme Apfel 3, Olmissium 3, Crnica 3, Alumnus 3, Uspinjača Gimka 1, Square 1, Vrgorac 0, Universitas 0, Split 0, Futsal Dinamo 0.

Jakov Kovačević/Željko Kovačić