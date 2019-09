CRVENI KRIŽ MAKARSKA U akciji 49 dragovoljaca darovalo krv

U akciji DDK-a održanoj u Makarskoj 27. rujna krv je darovalo 49 darivatelja:

Crveni križ Makarska zahvaljuje svima na odazivu i najavljujemo 2 sljedeće akcije DDK-a i to 2.listopada u Tučepima u općinskoj vijećnici od 9 do 12 sati i 23. listopada u Podgori, Vatrogasni dom od 9 do 12 sati. U Makarskoj redovna akcija za listopad bit će 31. listopada od 9 do 12 sati, Dom zdravlja.

J.G./ CK Makarska