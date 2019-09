ZMAJ U Imotskom bez bodova

Prva liga NS ŽSD, 4. kolo

Imotski - Zmaj 2 : 0 (1 : 0)

Imotski. Igralište: Gospin dolac. Gledatelja: 150.

Sudac: Mario Soldić (Hrvace).

Strijelci: 1:0 Šimić (29.), 2:0 Šimić (90. KU).

Imotski: Čerluka, Todorić (od 71. Kutleša), Grabovac, Šimić, Grizelj (od 87. Vujčić), Brečić, J. Peko (od 79. Kadijević), Ljubić, Topić, Katavić, I. Peko.

Trener: Ante Knezović.

Zmaj: Brkulj, Rakić, Lozina, I. Rašić (od 78. Žižić), Rudelj (od 62. Damir Rašić), Šalinović, Antunović, Šarić (od 58. Serdarević), Marić, Vuksan, Danijel Rašić. Trener: Darko Dražić.

Najbolji igrač: Ivan Šimić (Imotski)

Nogometaši Zmaja nastavljaju sa slabim igrama i rezultatima, na gostovanju kod Imotskog kojeg su u pripremnoj utakmici pobijedili s 6:0, doživjeli su drugi ovosezonski poraz. Naravno da ove uvodne utakmice ne moraju imati utjecaj na iduće partije Zmaja koji je još uvijek u fazi kad mu se igra i rezultati moraju poboljšati. No, ipak je ovo početak, hrabre se navijači i igrači „crvenih“jer se u nastavku prvenstva sve može popraviti. Momčadi Darka Dražića nema druge nego početi igrati bolje i efikasnije misle li konačno početi osvajati bodove. Pomlađeni sastav prošlosezonskog treće ligaša Imotskog u početnu prednost doveo je Šimić u 29. minuti, kada je snažnim udarcem sa dvadesetak metara zakucao loptu u mrežu Brkulja. Sve do kraja utakmice gosti su se nadali da mogu barem do boda, a onda je u 90. minuti Serdarević skrivio kazneni udarac. Precizan s 11 metara bio je najbolji igrač utakmice Šimić i postavio konačnih 2:0.

Zmaj se tako neočekivano nakon četiri odigrana kola našao na samom začelju tablice sa samo dva osvojena boda i jednim postignutim pogotkom. Priliku za povratak na stazu uspjeha imat će već u idućem kolu kad na svom terenu dočekuju Poljičanin iz Srinjina.

J. Kovačević/Ž. Kovačić