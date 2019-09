PRVI PUT KIDS CRO RACE I U MAKARSKOJ Za titulu pobjednika u virtualnoj utrci 3. listopada natjecat će se 6 mladih biciklista

Uz 126 profesionalnih biciklista koji će se utrkivati kroz šest etapa na ukupno 1.022 kilometra diljem Hrvatske, od ove godine kreće i utrka KIDS CRO Race. Radi se doduše o virtualnoj utrci, jer će djeca okretati pedale, ali na fiksnim biciklima koji će biti postavljeni na virtualne trenažere. Ove se utrke organiziraju u Osijeku, Lipiku, Zadru, Makarskoj, Crikvenici, Rijeci i Zagrebu na način da će se svakog dana proglasiti najbolji, a najbolji mladi biciklisti u ukupnom poretku bit će proglašeni na završnoj ceremoniji na Trgu svetog Marka u Zagrebu.

Natjecanje se organizira za djevojčice i dječake koji će se i jedni i drugi podijeliti u dvije dobne skupine: od 9 do 10 godina te od 11 do 12 godina. Djeca su na natjecanje pozvana u suradnji sa lokalnim osnovnim školama, a oni koji to žele moći će se i sami prijaviti na mjestu događanja sat vremena prije početka. Svim natjecateljima bit će osigurani Bianchi bicikli i Elite trenažeri na kojima će imati zadatak proći kratku virtualnu stazu koja će se prikazivati putem televizijskog ekrana u simulaciji virtualne utrke. Tako će svaki mladi natjecatelj imati svoju animiranu figuricu koja vozi po svim vremenskim i cestovnim uvjetima, baš kao i profesionalni biciklisti. Dječju utrku moći će pratiti i gledatelji te na taj način bodriti najmlađe natjecatelje u svakom od gradova.

U Makarskoj KIDS CRO Race starte u 12 sati i vozi se do 14,30 sati, nakon čega će se proglasiti pobjednik. Kako doznajemo od organizatora na gradskoj rivi starta šest mladih biciklista.

J.M./IvoR