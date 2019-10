AUTUMN LEAVES JAZZ FESTIVAL DONIO NA PLAŽU NEW ORLEANS PARADU Turisti uživaju u koncertima iz dana u dan u restoranima i na brodu

Lijepo bablje ljeto omogućilo je tuistima, a podaci makarske Turističke zajednice kažu da ih je oko tri tisuće i najviše iz Norveške, Njemačke i Švedske, uživanje na plažama, ali i u koncertima koje donosi Autumn leaves jazz festival.

Ova trotjedna manifestacija koju organiziraju Sapsborg Jazzclub and New Orleans Workshop Jazz club iz Norveške, agencija Apollo, Grad Makarska i TZ Makarska, uz veliku podršku hotela i restorana, a počela je 23. rujna i traje do 11. listopada, donijela je glazbenu živost u 13 makarskih i tučepskih restorana, a gosti uz omiljene note mogu doživjeti pogled na Makarsku i Primorje.

Razdragana lica turista najbolje govore da je organizacija ovog drugog Festivala na kojem sudjeluje gotovo dvije stotine glazbenika iz Švedske, Norveške, Njemačke, Danske, SAD i Hrvatske te šest iz Makarske, pun pogodak. Bilo je zanmiljivo na šetnici uz gradsku plažu sve do hotela Biokovo doživjeti Neww Orleans paradu.

J.M./Ž.K.