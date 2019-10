MAKARANI BODRILI CRO RACE Yevgeniy Gidich pobjednik treće etape

Kazahstanac Yevgeniy Gidich, član momčadi Astana, pobjednik je treće etape biciklističke utrke CRO Race koja je startala u Okrugu, a završila u Makarskoj. Gidich je u završnom sprintu bio brži od drugoplasiranog Slovenca Grege Bole iz Bahrain-Meride i trećeplasiranog Australca Alexandera Edmondsona iz Mitchelton-Scotta. Gidich je etapnim slavljem preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu sa šest sekundi ispred drugog Edmondsona.

Plavu majicu za najboljeg sprintera preuzeo je Edmondson, dok je novi vodeći u poretku za najboljeg mladog vozača Nijemac Georg Zimmermann (CCC), a Austrijanac Markus Wildauer (Tirol-KTM) i dalje nosi zelenu majicu za najboljeg penjača. Od originalnih 155 kilometara treće etape, koja se u potpunosti vozila kroz Splitsko-dalmatinsku županiju, zbog lošeg je vremena odvezeno njih tek 60-ak.

Ubrzo nakon starta u Okrugu, koji su otvorili načelnik Općine Okrug Ivica Radić, zamjenica načelnika Bruna Dadić, predstavnik Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Rogošić i direktor Turističke zajednice Općine Okrug Domagoj Miše, etapa je bila neutralizirana na tri sata zbog jakog vjetra. Vozači su momčadskim automobilima i autobusima prebačeni do Baške Vode gdje je utrka nastavljena te su vozači odradili posljednjih 47 kilometara. Već i prije neutralizacije iz pelotona se izdvojilo šest vozača koji su stvorili nešto više od dvije minute prednosti. Među bjeguncima je ponovno bio vodeći dvojac u poretku za najboljeg penjača, Austrijanac Markus Wildauer (Tirol KTM) i Australac Benjamin Hill (Ljubljana Gusto Santic), a društvo su im pravili Austrijanci Stephan Rabitsch (Felbermayr Simplon) i Dominik Hrinkow (Hrinkow Advarics) te Nizozemac Lars van den Berg (Metec-TKH) i Nijemac Robert Jageler (P&S Metalltechnik).

Nakon ponovnog starta vodeća šestorka uspjela je zadržati minutu i pol prednosti do prvog prolaska ciljnom linijom na makarskoj rivi, no već do Podgore ta je prednost pala ispod minute, da bi već u prvim kilometrima uspona na Biokovo iz vodeće šestorke otpao Wildauer, a ubrzo potom i Hill, dok su na čelu ostali samo Rabitsch i Van den Berg. Rabitsch se uspio prvi prevaliti preko uspona druge kategorije na Biokovu, dok je Van den Berg uhvaćen od skupine favorita samo 10-ak metara prije vrha. Drugo mjesto na usponu zauzeo je Britanac Adam Yates (Mitchelton-Scott), a treće Talijan Davide Villella (Astana).

U posljednjih 10-ak kilometara, na spustu prema Makarskoj, vodeća skupina vozača narasla je s njih sedam na gotovo 30, a najbrži u završnom sprintu bio je Gidich. Njemu je nagradu za etapnu pobjedu uručio gradonačelnik Makarske Jure Brkan, a za vodstvo u ukupnom poretku zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Luka Brčić.

Četvrta etapa vozit će se u petak od Starigrad-Paklenice do Crikvenice u dužini od 155 kilometara. Kao i dosadašnjih godina, utrku svakodnevno prenosi Hrvatska radiotelevizija s dvanaest sati televizijskog prijenosa uživo te kroz ukupno tri sata sažetaka. Izravan prijenos se emitira i na Eurosportu, a TV prijenos, zahvaljujući suradnji s tvrtkom A.S.O., imaju brojne televizijske postaje s čak šest kontinenata – u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji, Africi i Australiji – iz čak 190 zemalja, od kojih neke utrku prenose i uživo. Novost je ove godine i to što se za američko tržište utrka prenosi uživo preko kanala GCN, najveće biciklističke online mreže. Dodatno, utrka se može gledati i na brojnim interkontinentalnim letovima zrakoplovnih kompanija koje svojim putnicima pružaju sportske sadržaje. Za tehnički dio prijenosa angažirana je španjolska produkcijska kuća ISB, inače izvršna producentska kuća na više od deset prijenosa Olimpijskih igara, koja utrku snima kamerama u vožnji te uz korištenje posebnog snimateljskog helikoptera koji prati utrku iz zraka.

Od 2015. godine kad je utrka pokrenuta pod imenom Tour of Croatia podršku ovom projektu daju najviše državne institucije, Ministarstvo turizma i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska turistička zajednica, Središnji državni ured za šport, Parkovi Hrvatske, Nacionalni park Plitvička jezera, Grad Zagreb te brojni drugi gradovi i županije koji su domaćini starta i cilja ili prolazni gradovi nekih od ovogodišnjih etapa. Pored HEP-a kao jednog od glavnih sponzora u projekt su uključeni i drugi brojni sponzori i partneri: EnergyPlus, Škoda, Jamnica Pro Sport, Porsche Inter Auto, Uniline, Valamar, Maslinica Hotels&Resorts, Jadran Crikvenica Hoteli i kampovi, Europlakat, Sixt, Vina Puhelek Purek, Quest, Segafredo, Keindl sport, Bianchi, Elite, Bilić-Erić Security te medijski partneri ISB, Sportske novosti i A.S.O. Kao i svake godine sigurnost na cestama je i ove godine zajamčena u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa.

Na trećoj su etapi destinacijski partneri CRO Racea Općina Okrug i TZ Općine Okrug, Splitsko-dalmatinska županija i TZ Splitsko-dalmatinske županije, Općina Brela i TZ općine Brela, Općina Baška Voda i TZ općine Baška Voda, Općina Tučepi i TZ općine Tučepi, Općina Podgora i TZ općine Podgora te Grad Makarska i TZ grada Makarske.

MP/KL-Photo