FUTSAL Alumnus prijetio, Novo vrijeme Apfel uvjerljivo slavilo

Prva HMNL, 2. kolo

Novo vrijeme Apfel - Alumnus 4 : 1 (1 : 0)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 700.

Suci: Zdravko Kuran (Metković) i Branko Vrnoga (Zagreb)

Strijelci: 1:0 Fideršek (20.), 2:0 Lucas (33.), 2:1 Matan (34.), 3:1 Kazazić (35.), 4:1 Kazazić (38.).

Novo vrijeme Apfel: Herceg, Lucas, Osredkar, Bajrušović, Musinov, Vuković, Da Silva Anderson, Sokol, Kazazić, Andrijašević, Fideršek, Horvath, Babić, Perković.

Trener: Tomislav Horvat.

Alumnus: Modrušan, I. Matan, Martić, Rajh, Pezelj, A. Matan, Šestić, Ledinščak, Jamičić.

Trener: Jakov Ungarov.

Najbolji igrač: Vedran Kazazić

Drugo prvenstveno kolo malonogometnih prvoligaša otvorili su u Makarskoj Novo vrijeme Apfel i Alumnus iz Zagreba. Susret se odigrao ranije jer su Makarani kao prvaci Hrvatske sudionici Lige prvaka, a jedni su i od domaćina Glavne runde koja počinje 8. listopada. Bila je ovo ujedno i premijera novog trenera Novog vremena Tomislava Horvata koju će pamtiti po visokoj pobjedi.

Nakon ispitivanja snaga višegodišnjih suparnika domaći su u 8. minuti imali prvu prigodu, no Kazazić je bio neprecizan. Tri minute potom iskazao se vratar Alumnusa kada je najprije obranio udarac Pulinja, a nakon toga i Osredkara. Jamičić se istaknuo i u 13. minuti kada je sjajnom obranom zaustavio udarac Babića s 3-4 metra. Markić je u 16. minuti zatresao gredu domaćeg vratara Hercega. Prvi udarac u okvir domaćih vrata gosti su uputili u 17. minuti, udarac I. Matana obranio je Herceg. Kad vratara gostiju nije savladao Lucas u 19. minuti izgledalo je da se do odlaska na odmor mreže neće tresti. Gledatelji su se digli na noge u zadnjim trenucima igre, nakon udarca iz kuta Osredkara novak u redovima domaćih Fideršek zabio je za 1:0. Nastavak je počeo otvorenom igrom jednih i drugih, a iskazali su se vratari Jamičić i Herceg koji su obranili udarce Kazazića i Šestića. Novo vrijeme je povećalo prednost u 33. minuti, Fideršek je bio asistent, a Lucas strijelac. Ivan Matan nakratko je pogotkom u 34. minuti vratio nadu gostima. Kazazić je pogotkom iz slobodnog udarca s desetak metara povećao na 3:1. Od 37. minute Alumnus je igrao Antom Matanom kao letećim vratarom, to im međutim nije donijelo ništa dobrog. Jednu izgubljenu loptu prihvatio je Kazazić i iz svog polja preciznim udarcem zatresao praznu mrežu Alumnusa za konačnih 4:1.

Novom vremenu je na ovoj utakmici bilo najvažnije osvojiti bodove, trener Horvat nije puno rotirao već se oslonio na igrače koji će mu biti bitni za nastupe na europskoj sceni.

Jakov Kovačević / Željko Kovačić