JAZZ NA MAKARSKIM POZORNICAMA Publiku i stranu i domaću oduševio domaći Big Band

Posebano je sinoć bilio na Autumn Leaves Jazz Festivalu. Kako i ne bi kada su nastupali glazbenici domaćeg Big Band Makarska. U hotelu Miramare gdje je održan koncert koji je prvotno bio planiran na trgu domaći glazbenici oduševili su poklonike jazz glazbenog izričaja.

Podsjetimo, na Autumn Leaves Jazz Festivalu, tijekom kojeg se sve do 11. listopada u Makarskoj održavaju koncerti na 13 različitih lokacija, nastupaju vrhunski bendovi koji imaju respektabilne glazbene karijere pa je zadovoljstvo domaćih glazbenika koji nastupaju uz bok s najboljima na vrhuncu. Inače ovaj Festival je drugi po redu kojeg organiziraju Sapsborg Jazzclub and New Orleans Workshop Jazz club iz Norveške, agencija Apollo, Grad Makarska i TZ Makarska, uz veliku podršku hotela i restorana.

J.G. /T. L.