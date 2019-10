ANTUMN LEAVES JAZZ FESTIVAL Svirali jazz na brodu i s mora uživali u pogledu na makarski krajobraz

Za sve one koji sudjeluju u Autumn Leaves Jazz Festivalu, koji se u Makarskoj ove godine održava drugi put od 23.rujna do 11. listopada na razliitim lokacijama¸trgovima, restoranima i hotelima, u petak je bilo možda i najatraktivnije. Dok su muzicirali, najbolja svjetska imena jazz bandova imali su priliku uživati u jedinstvenim prizorima Makarske i okolnog krajobraza kakav se može vidjeti samo s mora. – Izlet je upriličen na brodu Calypso a plovili su na relaciji Makarska-Brela-Podgora-Makarska dok su svi guštali slušajući vrhunski jazz band iz Walesa. Kao što je programom predviđeno koncert se održava na 13 različitih lokacija, a ovo na brodu zasigurno je bio pun pogodak, potvrdio nam je Tonči Lalić iz TZ grada Makarske, koja je uz Grad Makarsku suorganizator Festivala, uz Sapsborg Jazzclub and New Orleans Workshop Jazzclub iz Norveške, agenciju Apollo i podršku ovdašnjih hotela i restorana.

J.G./T.L.