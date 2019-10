APFEL OTVORIO 20. NAGRADNU IGRU “10 ARTIKALA ZA 10 NAGRADA” Kupcima daruje dva automobila “mazda 2 takumi” i…

Makarska tvrtka Apfel, danas je otvorila svoju popularnu nagradnju igru “10 artikala za 10 nagrada” u kojoj će se na kraju, 25.siječnja 2020. kupcima darovati dva automobila. Ove godine su to automobili marke mazda 2 takumi. To je kruna darivanja za zadovoljne kupace koji igru s nestrpljenjem iščekuju. Ona traje od 5. listopada ove godine do 25. siječnja 2020. Budući da prvi dan početak nagradne igre u Apfelu običavaju obilježiti svečano ali i korisno za kupce već na ulazu u supermarket u subotu ih je dočekalo kolo sreće. Svi su dobili nešto; kroštule,sok,čokoladu, minirealnu… A unutra ih je čekalo još veće iznenađenje.Najbolji OPG-ovi iz Slavonije ponudili su svu rakoš i ljepotu slavonskih delicija na pijatu gdje su kupci imali priliku kušati, a u prodavnici su se mogli svi ti proizvodi kupiti danas po cijenama i 20 % nižim.Na koncu nagradne igre recinmo i to uz dva vrijedna automobila za koja se mnogi kupci nadaju da će im se posrećiti bit će još vrijednih nagrada i to; vikend zimovanje za dvije osobe, električni romobil, prijenosno računalo, sokovnik, televizor,mobitel,tablet,poklon bon Apfel.Odiz marketinga koja je već prvog dana informirala iznimno veliki broj kupaca o detaljima Igre, doznajemo da je ovo jedina trgovačka kuća na ovom širenm području Županije, koja kupcima daruje i automobile, pa čak dva.Ovo je 20. godina od kada se organizira nagradna igra a Apfel je u njima kupcima darovao uz sve drugo čak 22 automobila a u siječnju će još dva! S tako čim ne može se pohvaliti niti jedna trgovina u Županiji!Na upit zašto to rade, kako se isplati, izvršni direktorspremno odgovara- nije sve u matematici! I to je uistinu geslo ove makarske tvrtke bez koje je danas život na Makarskom primorju nezamisliv.

Vlasnik i direktor Apfela Mijo Pašalić, kojem je pošlo za rukom stvoriti u protekla dva desetljeća najrespektabilniju trgovačku tvrtku, od samog postojanja tvrtke nizom različitih aktivnosti uljepšava život svojih sugrađana. Podsjetimo, samo kako je Apfel ranijih godina bio inicijator i organizator brojnih atraktivnih kulturno zabavnih događanja.I danas je golem njegov doprinos sportu, te u sponzoriranju kulturnih i društvenih događaja u gradu, u humanitarnim akcijama… . No uz sve od prvog dana Apfel ponajviše brine kako što bolje udovoljiti svojim kupcima. Umirovljenici koji srijedom ovdje imaju dodatni 10% popust to najbolje znaju. Zasluge za svoju uspiješnost vlasnik Apfela velikodušno prebacuje na svoje zaposlenike. Njegova tvrtka ispunila je glavni cilj. Ovdje građani uvijek mogu nabaviti svježe, kvalitetne prehrambene proizvode, ali uz hranu i piće za hotele, restorane i kafiće također i suvremene aparate za ugostiteljstvo i kućanstvo, zapravo sve što je potrebno za moderno uređenje tih objekata.

- Mi smo posebno ponosni što Apfel nije samo „kupi –prodaj“. Od prvog dana smo željeli sudjelovati u radu lokalne zajednice i nadgradnji svega što čini jednu zajednicu poput Makarske rivjere drugačijom i boljom od ostalih, poručuju iz Apfela.

Tekst i foto Janja Glučina