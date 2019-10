ZAVRŠIO MEĐUNARODNI VATERPOLOSKI TURNIR Mladi Galeb odletio u Beograd

Nakon trodnevnih borbi završen je devetnaesti po redu međunarodni vaterpolo turnir Mladi Galeb 2019. Dvanaest klubova iz šest zemalja (Hrvatske, Španjolske, Njemačke, Slovenije, Crne Gore, Srbije) prvi dio turnira odigrali su u četiri grupe sa po tri kluba po sustavu svatko sa svakim. Potom se prema postignutim rezultatima igralo za plasman, od prvog do četvrtog, od petog do osmog te od devetog do dvanaestog mjesta. Beogradski Partizan u finalnom susretu savladao je Primorac iz Kotora rezultatom 10:9 i tako postao pobjednik turnira Mladi Galeb 2019. godine. Domaći vaterpolisti su završili na desetom mjestu, a s obzirom na snagu ostalih klubova Makarani na koncu mogu biti zadovoljni ostvarenim plasmanom.Konačni poredak: Partizan, Primorac, PSN ZRT, Jadran Carine, Barcelona, Primorje EB, Jug AD, Mladost, Triglav, Galeb MR, Mornar BS, SV NRW.Stručni žiri za najboljeg igrača turnira izabrao je Tima Perova iz Primorca, najbolji strijelac sa 29 postignutih pogodaka je Marko Glavinić iz Juga dok je najboljim vratarom proglašen Pavle Manić iz Partizana.Po završetku turnira kapetanima najuspješnijih momčadi pehare i medalje uručili su Mlađen Prvan ispred HVS, Vlado Lalić, predsjednik Galeba i Slavko Ledić, član uprave kluba.Za Galeb MR nastupali su: Cvitanović, Biličić, Selak, Kovačević, Šarić, Kostanić, Vuković, Žilić, Glavota, Andrijašević, Kurtić i Mlinarević, a predvodio ih je trener Goran Obradović.

J. Kovačević/Ž. Kovačić