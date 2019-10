FUTSAL PRESS Treneri se slažu, Novo vrijeme je favorit

Utakmicom između Shkupi – Leo danas u 18 sati u dvorani na GSC počinje turnir skupine 6 Glavne runde Lige prvaka. Nakon te utakmice u 20,30 igra domaćin Novo vrijeme Apfel protiv Omonije sa Cipra. Sinoć je u hotelu Park uoči početka turnira održana konferencija za medije sa trenerima četriju sudionika turnira.

Prvi se medijima obratio Vjačeslav Vladjušćenkov trener armenskog prvaka Leo Futsala: Svi mi iz ove kvalifikacijske skupine želimo biti ukupni pobjednici. Mi prvi put igramo u ovoj konkurenciji, gledao sam suparnike na Internetu i očekujem da će mi to pomoći. Novo vrijeme je prema viđenom veliki favorit ove skupine , i po svemu sudeći osvojit će prvo mjesto. Nama bi koji osvojeni bod dobro došao kako bi poboljšali plasman na rang listi UEFE.

Novo vrijeme otvara natjecanje protiv Omonie sa Cipra a njihov trener Costas Cristodoulou je kazao: Znamo da nismo favoriti, a imamo i nekoliko ozljeđenih igrača. Za nas je najvažnije iskustvo koje će nam pomoći u daljnjem razvoju. Protiv domaćeg sastava očekujem tešku utakmicu koji u sastavu imaju reprezentativce Hrvatske i Slovenije i dobre Brazilce. Igraju kod kuće, pred svojim navijačima, mi smo ovdje da im pružimo što bolji otpor.

Trener Novog vremena Tomislav Horvat je kazao: Momčad je u dobrom stanji i jedva čeka da turnir počme. Sve za nas osim plasmana među 16 bio bi neuspjeh. Uz našu kvalitetu i navijače moramo biti prvi, , no nebih o tome tko nam je glavni konkurent. Idemo utakmicu po utakmicu, a forte Novog vremena mora biti želja, agresivnost i borba do posljednjeg daha. Imamo širok izbor igrača i to je između ostalog naša prednost.

Trener Shkupija iz Makedonije Zoran Lekić je unaprijed čestitao Novom vremenu uspjeh u daljnjem natjecanju. Nastavio je da su oni već postigli uspjeh dolaskom u Makarsku. Naš cilj u ovom natjecanju time smo ostvarili, ako ovdje uspijemo dobiti jednu utakmicu to bi za nas bio veliki uspjeh. Naši igrači su amateri, treniramo tri-četiri puta tjedno i u utakmicama sa klubovima koji su gotovo profesionalni nemamo velikih izgleda.

