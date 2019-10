UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020 Novo vrijeme Apfel startalo pobjedom

Makarska. Dvorana na GSC. Gledatelja: 1 000.

Suci: Cedric Pelissier (Francuska) i Aleš Peric (Slovenija).

Strijelci: 1:0 Fideršek (17), 2:0 Fideršek (17), 3:0 Lucas (26), 4:0 Lucas (26), 4:1 Mantelli (33), 5:1 Horvath (34), 5:2 Mantelli (36)

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Osredkar, Kazazić, Musinov, Fideršek, Herceg, Pulinho, Lucas, Pašalić, Sokol, Bajrušović, Horvath, Babić.

Trener: Tomislav Horvat.

Omonia: Skampylis, Mantelli, Pereira, Manoli, Ioannou, KJ. Stylianou, Pavlou, Lakoufis, C. Stylianou, Wanderson, Loizou, EL Kebbe.

Trener: Constatinos Cristodoulou.

Najbolji igrač: Matej Fideršek.

Novo vrijeme Apfel je startnom pobjedom nad Omoniom sa Cipra i napravilo prvi korak prema osvajanju prvog mjesta i plasmanu u Top 16. Već u prvoj minuti susreta domaći su tražili kazneni udarac radi igranja rukom gostujućeg igrača, no suci se nisu oglasili. Lucas je u četvrtoj minuti pucao sa 6-7 metara, vratar Omonie bio je siguran. Potom Pulinho vara obranu gostiju, i ovoga puta vratar je gostiju je uspješan. Omonia je pomalo iznenadila domaće igrajući s letećim vratarom, ali im ta igra nije donijela veću korist. Nakon udarca iz kuta Babićev napad zaustavlja greda gostiju. Ioannou uzvraća u 9. minuti ciljajući vratnicu Hercega. Dvorana je proključala u 17. minuti, na dodavanje Musinova Fideršek je zabio za početno vodstvo domaćih. U istoj minuti već je bilo 2:0, Fideršek je oduzeo loptu gostima i pospremio u njihovu praznu mrežu. Početkom nastavka pokušaje Fideršeka, Osredkara i Kazazića zaustavio je gostujući vratar. A kada je Lucas petom u 26. minuti povećao na 3:0 nastalo je oduševljenje među navijačima Novog vremena. Omonia je nakon petog prekršaja domaćih imala kazneni udarac s deset metara, udarac Manolia obranio je Bašković. Omonia je iz druge akumulacija postigla pogodak, siguran ovoga puta bio je Mantelli. Na dodavanje Kazazića tek što je ušao u igru Horvath povećava na 5:1. Napadač Omonie Montelli špic udarcem u 36. minuti postavlja konačnih 5:2.

Tomislav Horvat, trener Novog vremena Apfel: Danas je dan odluke, igramo s Leom koji je vrlo dobra momčad. No mi ih se ne plašimo. Bit će to tvrda utakmica , izgledi su podjednaki, ali igramo kući i to nam daje veće izglede.

Zašto je branio Herceg, a ne Baškovioć Horvat je objasnio kako Novo vrijeme ima dva odlična vratara i da je to bio njihov dogovor. Danas će braniti Bašković.

U prvoj utakmici večeri Leo je savladao Shkupi rezultatom 7 : 2.

Večeras se u 18 sati sastaju Omonia i Shkupi, a u 20,30 sati igraju Novo vrijeme Apfel i Leo.

Jakov Kovačević/Matko Begović- Novo Vrijeme Apfe