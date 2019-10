PRVA VEČER OBRTNIKA PRETVORILA MAKARSKU U HRVATSKU U MALOME Na Kačiću delicije od Vukovara do Hvara, modna revija i frizure, Berulia dala glazbeni pečat

Velika gospodarska snaga koju čini 1250 obrtnika od Brela do Živogošća organizirajući prvu Večer obrtnika pokazala je da su vrijedni ljudi ali i nadasve kreativni i jako drže do prijateljstva s obrtnicima diljem Hrvatske, od Vukovara do Imotskog i Hvara.

Zahvaljujući Udruženju obrtnika Makarska s predsjednikom Stjepanom Sliškovićem 12. listopada je Kačićev trg bio mjesto gdje se moralo doći i guštati. Bilo je uistinu svega, od slanih i slasnih delicija, do modne revije i revije frizura, a glazbeni pečat je donijela klapa Berulia, i fešta ispunjena starim prijateljstvima, nekim tek rođenim, je potrajala duboko u noć.

Udruženju obrtnika je na vrijednoj priredbi ispunjenoj gastro i kulturno-zabavnom programu, a kojom su dali svoj prilog obilježavanju Dana grada Makarske, čestitao zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić. –Makarska je večeras Hrvatska u malome, čestitam Udruženju obrtnika koje je ugostilo obrtnike iz jedanaest hrvatskih gradova, riječi su Dragutina Ranogajeca, predsjednika Hrvatske obrtničke komore, a koji je kao i direktorica makarske TZ Hloverka Novak Srzić došao uveličati feštu.

Hvarani su počastili s hvarskom gregadom, Splićani su ispekli 24 kg orade i podijelili 200 porcija. Kaštelani su razveselili kozicama i zelenom manistrom. Na štandu Imoćana mirisao je teleći paprikaš, a obrtnici Krapinskih toplica podičili su se telećim tripicama. Vukovarci su poznati po čobancu pa su i ovom prigodom potvrdili da su vrsni majstori, a nije izostao ni omiški soparnik. Domaćini su imali slasni rižot od kozica s njokama…Sveukupno je podijeljeno oko 800 porcija raznovrsnih delicija, slavonskih i dalmatinskih.

Srednja strukovna škola Makarska iskazala se u slasticama. Pripremali su se dugo za ovaj poseban dan. Učenici su ispekli oko tisuću palačinki i uštipaka, a pogled na prazan štand najbolje govori da su već sada pravi majstori.

Makarska mlada dizajnerica Olya Sookie (Olja Luetić)nije nepoznata makarskim zaljubljenicima u lijepo i zanimljivo. Zapažena je bila početkom godine na londonskoj pisti. Te modne kreacije pljeskom su pozdravili Makarani i gosti, kao i drugi izlazak manekenki koje su nosile i dnevnu kolekciju.

Smisao za lijepe frizure pokazale su na reviji ruke makarskih frizerskih salona Tina, Lucija, Merlin, Capeli, Axica te baškovoški Lucija.

Prvi čovjek obrtnika Makarskog primorja nije krio zadovoljstvo što je Večer obrtnika, a koju je vodila Mariola Milardović Perić, polučila takvo zanimanje kako prijatelja iz drugih gradova ali i velikog broja posjetitelja koji su uživali od prve do posljednje minute. U organizaciji na kojoj se dugo radilo, a potporu je dao Grad Makarska, na sve se mislilo. Tako su hrvatski obrtnici mogli doživjeti Makarsku sve do Brela i to s mora na izletu brodom ‘Dva brata’ kojemu je kaptan Mario Vela.

Stjepan Slišković kaže: -Naš moto je druženje i razmjena iskustva, i nadam se da smo u tome uspjeli. Dugotrajne pripreme su urodile plodom, a vesele nas ocjena gostiju koje smo čuli – Bilo je izvrsno, treba nastaviti!

Jasna Morović/IvoR