ORKAN IZNENADIO GOŠK Mladost ponovo prva

6. kolo

Nakon šestog kola Prve NL ŽSD doišlo je do promjene na vrhu ljestvice. Do ovog kola vodeći GOŠK iz Kaštel Gomilice neočekivano je poražen na domaćem terenu i prvo mjesto prepustio Mladosti iz Prološca. Dugoraćani su do tri boda u Kaštelima došli autogolom Blaževića, Mladost je u derbiju Imotske krajine savladala povratnika u ligu Mračaj i izbila na vrh tablice. Ni najveći pesimisti među navijačima Zmaja nisu očekivali ovako visok poraz u Stobreču, ni promjena trenera ni sustava igre nije donijela pomak u igri „crvenih“. Tučepljani su na Slatini došli do druge ovosezonske pobjede, gosti iz Vranjica nisu imali nikakvih izgleda protiv Jadrana. Imotski polako hvata priključak sa vodećim klubovima, u Gospinu docu savladali su OSK rezultatom 3:1. Postira-Sardi nastavlja sa dobrim igrama i pobjedama, ni Jadran iz Kaštel Sućurca nije ih uspio zaustaviti na njihovoj Podježici. Nakon 6. kola Postira su jedina neporažena momčad, Omladinac iz Vranjica još nije uspio izboriti ni jednu pobjedu. U sedam odigranih utakmica postignuta su 24 pogotka, za vjerovati je da će ovako efikasna igra dovesti veći broj gledatelja na nogometne travnjake širom županije Splitsko-dalmatinske.

Rezultati: Mladost – Mračaj 3 : 0, GOŠK – Orkan 0 : 1, Postira-Sardi – Jadran KS 2 : 0, Primorac – Zmaj 5 : 0, Jadran T – Omladinac 3 : 1, Imotski : Osk 3 : 1, Poljičanin 1921 : omiš 3 : 2.

Poredak: Mladost 15, Postira – Sardi 14, GOŠK 12, OSK 10, Orkan 10, Imotski 10, Primorac 9, Jadran T 8, Omiš 6, Poljičanin 1921 6, Jadran KS 5, Mračaj 5, Zmaj 5, Omladinac 2.

Iduće kolo: Zmaj – GOŠK, subota 19. listopada 2019.

J. K./Ž.K.