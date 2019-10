SPORT I TURIZAM Dalmacija ultra treil starta i na makarskoj rivi 19. listopada u 9 sati

Od 18. do 20. listopada na programu je četvrto izdanje Dalmacija Ultra Traila. Utrka je to koja okuplja 700 natjecatelja iz 30 država koji će se okušati u tri kategorije. Oni najspremniji startat će u petak navečer, u 22 sata iz Solinama na put dug 118 kilometara. Duž cijele trake koja prati ovu utrku bit će preko 1000 ljudi koji pomažu u organizaciji. Ultra se odvija po cijeloj županiji, a prolazi kroz 11 jedinica lokalne samouprave.

-Imamo tri kategorije, prva i najduža starta u petak u Solinu sa 150 natjecatelja. Kaštela, Kozjak, Klis, srednja Poljica, Zadvarje, Brela i nazad u Omiš. Druga kategorija (154 km) starta s rive u Makarskoj u subotu ujutro u 9 sati. U 13 sati u subotu kreće treća utrka iz Dugog Rata dužine 18 kilometara dok u nedjelju u 11 sati starta dječja utrka.Ovo je športski i turistički događaj koji promovira našu cijelu županiju kao idealnu destinaciju za turizam, rekao je Dragomir Čović.

Važnost ovog događaja za lokalnu zajednicu ističe i direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stella. -Od samog početka podržavamo ovu utrku. Kad su prije nekoliko godina do mene došli organizatori mislio sam kakve to veze ima sa turizmom. Međutim, kad sam došao na finiš prve utrke vidio sam koliko je tu stranaca i entuzijasta. Tada sam spoznao važnost ovog događaja. Nakon nekoliko godina ovo je postao strateški projekt naše županije koji je itekako bitan za turizam u županiji. Ova utrka je neizostavni dio podsezone koja koristi za privlačenje gostiju za pješačenje po planinskim stazama. To je ogromni marketing koji se radi sa ovom utrkom u koraku sa svijetom. Uz to je primjer kako se uz puno želje i rada može napraviti događaj na svjetskoj razini, poručio je Stella.

J.K./arhiva MP