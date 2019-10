VIJESTI IZ FUTSALA – ELITNA RUNDA UEFA LIGE PRVAKA Sutra izvlačenje grupa i parova

Sutra će u Nyonu sa početkom u 14 sati biti izvučene četiri grupe sa po četiri kluba koji će se natjecati u završnici malonogometne Lige prvaka. Utakmice Elitne runde igrat će se od 19. do 24. studenog 2019. godine, a pored grupa i parova bit će poznati i domaćini ovog kvalifikacijskog ciklusa. Četiri pobjednika prolaze na final four koji će se igrati u travnju 2020. godine. Makarsko Novo vrijeme Apfel drugu godinu za redom igrat će među 16 najkvalitetnijih malonogometnih klubova Europe, a prošlosezonsku titulu brani Sportig iz Lisabona. Po prvi put u Elitnoj rundi nastupit će Ayat, KPRF, Pesaro, Sparta, Tyumen, a Pesaro je osmi talijanski klub koji je će nastupiti u LP. Mostar SG je prva momčad iz Bosne i Hercegovine koja je došla do Elitne runde nakon nastupa Tanga iz Sarajeva 2014. godine.

Hrvatska znatno oslabljena u kvalifikacijama za SP

Hrvatska futsal reprezentacija okupila se u Otočcu uoči kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo , gdje će u Dubrovniku protiv Bosne i Hercegovine, Rusije i Švedske tražiti prolaz u iduću kvalifikacijsku rundu. Naša izabrana vrsta koja želi osvojiti jedno od dva prva mjesta bit će znatno oslabljena. Hrvatski izbornik Mato Stanković zbog ozljeda ne može računati na Filipa Baškovića, Daria Marinovića i Josipa Sutona. Kad se njima pridruži i prije ozlijeđeni Toni Jelavić jasno je da će Hrvatska imati znatno smanjenu mogućnost rotacije. Ukoliko Hrvatska izbori playoff kvalifikacija na turniru u Dubrovniku imat će dobre izglede za nastup na europskoj prvenstvu koje će se održati iduće godine u Srbiji. Filip Bašković je na utakmici protiv Lea slomio prst, a oporavak će trajati između tri i pet tjedana. Vedran Kazazić koji je također imao manjih problema sa ozljedom potpuno se oporavio i priključio pripremama mini-vatrenih.

J. K./ž.k.