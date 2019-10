U DOMU ZDRAVLJA U MAKARSKOJ SVE BOLJE Grad osigurava rad tima radiologa, otvorena nova ordinacija, nabavljena vrijedna oprema, pregovara se o mogućnostima dolaska kardiologa svaki tjedan

Angažiranjem i Grada Makarske i Županije stanje u Domu zdravlja u Makarskoj će se vrlo skoro znatno poboljšati. Stvoreni su veliki preduvjeti za to.

- Jučer sam bio u Županiji i u razgovoru s gospođom Dijanom Vuletić kazao sam da će Grad Makarska financirati dodatni tim radiologije, a to stoji 350.000 kn što ćemo uvrstiti u proračun za 2020. godinu. Svakako da bi ovakvo što trebale sufinancirati i susjedne općine, zar ne? Sve će doći na Gradsko vijeće.

Nadalje, u našu bolnicu ovdje stigao je internističko- kardiološki ultrazvučni aparat u vrijednosti 500.000 kn, zatim također iznimno vrijedna oprema; defibrilator, holter EKG-a i osam aparata za kemodijalizu. Uz to što je nabavljena i oprema za specijalističke preglede radimo na angažiranju kardiologa, odnosno ugovaranju kardioloških specijalističkih pregleda koji će se obavljati jedan do 2 puta tjedno u Domu zdravlja u Makarskoj što bi kako su liječnici procijenili bilo dovoljno. To će također financirati Grad Makarska – istaknuo je gradonačelnik Jure Brkan.

Podsjetio je kako ovih dana radi novi tim obiteljske medicine u Domu zdravlja. Nakon dugo vremena otvorena je nova ordinacija u kojoj radi doktorica iz Makarske koja je radila na Hitnoj pomoći. Također na dobrom putu je, kako je kazao gradonačelnik Brkan, i dogovor s doktoricom Čović o uređenju ordinacije.

Ove vijesti koje je gradonačelnik Brkan iznio na aktualnom satu makarskog Gradskog vijeća zorno govore koliko Grad nastoji poboljšati standard zdravstvene zaštite svojih građana i posebno su obradovale građane Makarske. Situacija glede zdravstvene zaštite građana ovdje u Domu zdravlja se popravlja i znatno je bolja.

J.Glučina/IvoR