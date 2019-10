LIGA PRVAKA Novo vrijeme putuje u Rusiju, igrat će u izuzetno teškoj skupini

Malonogometaši makarskog Novog vremena u Elitnoj rundi UEFA Lige prvaka gostovat će u Rusiji. Tako je odlučeno prilikom ždrijeba u sjedištu UEFE u Nyonu. Elitna runda na rasporedu je od 18. do 24. studenog 2019. godine. Pobjednik svake od četiri grupe ide na Final four.

Izvjesno je da je pred prvakom Hrvatske velik izazov, Tymen se nalazi 2500 kilometara istočno od Moskve, put će ih dakle odvesti u Sibir. Prilikom ždrijeba predstavnik UEFE šaleći je kazao kako zna da se neki igrači Novog vremena boje letenja i da bi na put trebali krenuti već sutra. Makarane je na ždrijebu u Nyonu predstavljao član uprave Matko Pašalić. U Tyumenu je ovih dana temperatura oko nule, a za mjesec dana bit će još niža. Uz to Novo vrijeme čekaju respektabilni protivnici, uz domaći sastav koji je aktualni prvak Rusije tu je i prošlosezonski pobjednik Lige prvaka Sporting iz Lisabona. A ni Ayat doprvak Kazahstana nije bezazleni protivnik. Sporting je trenutno na drugom mjestu u prvenstvu Portugala i ima tri boda manje od vodeće Benfice, u šest utakmica postigli su 36 pogodaka , i to je šest u prosjeku. U prošloj sezoni Sporting je porazio Novo vrijeme s 6:0 , u ovosezonskoj kvalifikacijskoj skupini osvojili su prvo mjesto porazivši Mostar s 5:0, Ekonomac 12:1 i domaći Dovovec sa 3:0. Iz ovog je vidljivo da su oni prvi favoriti kvalifikacijske skupine B. Domaći Tyumen osnovan je prije 20 godina , a prošle sezone osvojili su prvi put prvenstvo Rusije. U kvalifikacijskoj rundi u Litvi savladali su Ayata s 8:3 te domaći Guytis sa 4:2. Protiv Barcelone doživjeli su minimalni poraz od 1:0. Ayat je u ovoj skupini vjerojatno najlakši suparnik, a riječ je o momčadi koja je druga u Kazahstanu iza nedodirljivog Kairata. Do Elitne su runde došli pobjedom nad Kytiga 5:4 , a protiv Barcelone i Tyumena su bili poraženi.

Grupa A: SPK KPRF (Rusija), Dobovec (Slovenija), Mostar SG (BiH), Halle-coik (Belgija)

Grupa B: MFK Tyumen (Rusija), Sporting (Lisabon), Novo vrijeme (Hrvatska), Ayat (Kazahstan)

Grupa C: Benfica (Portugal), El Pozo Murcia (Španjolska), Pesaro (Italija), Kairat (Kazahstan)

Grupa D: Barcelona (Španjolska), Kheroson (Ukrajina), Sparta (Češka), Stalitsa (Bjelorusija)

Jakov Kovačević/IvoR