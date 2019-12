Grad Makarska je proteklih dana vršio podjelu poklon – bonova u vrijednosti od 200 kn umirovljenicima s prebivalištem na području grada Makarske čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina ne prelazi 3.500,00 kuna. Svi oni koji nisu preuzeli dar Grada mogu to učiniti još danas do 13 sati u prostoru Matice umirovljenika na adresi Marineta 15. Poklon – bon moći će se iskoristiti u trgovinama Apfela d.o.o. do 31. siječnja 2020.

J.M./IvoR