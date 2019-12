MONS. PAVAO BANIĆ U BOŽIĆNOJ PORUCI ‘Dok je Isus s nama i dok ima onih koji ga slijede, ne treba se bojati za budućnost’

Zadnjih godina suočeni smo u vrijeme adventa s organiziranim i sasvim drugim adventom nego on to jest.

Advent je vrijeme priprave kako bismo u radosti dočekali Isusov dolazak na ovaj svijet, a to vrijeme treba biti obilježeno pokorom i molitvom. Takav advent ili bolje reći hrvatski – došašće – nam je pokazao sv. Ivan Krstitelj i mnogi koji su živjeli u njegovo vrijeme: post, molitva, samoća u pustinji, obilježili su to vrijeme, a Crkva ja nastojala kroz svu povijest da predbožićno vrijeme tako i živi. Javnost, u današnje vrijeme, je stavila u prvi plan zabavu, potrošnju, uživanje, a Isus se i njegov rođendan sve manje spominje.

Crkva je jedina institucija koja u prvi plan stavlja Isusa i njegovo rođenje u obitelji. Njegovim rođenjem u siromaštvu štalice, mali Isus je donio i pokazao „revoluciju ljubavi“ kako propovijeda papa Franjo. Nije se ograničio samo na ljubav u obitelji, nego prema svakom čovjeku bez razlike nacije, uvjerenja ili boje kože.

Crkva je ovu godinu posvetila starijoj životnoj dobi s posebnim naglaskom na djeda i baku. To je naša obitelj iz koje smo nikli. Svih nas obuzimaju pozitivne emocije kad se sjetimo ljubavi unučića prema djedu i baki. Božić kod bake, makar bilo ne znam koliko skromno, najljepši je blagdan koje dijete proživljava. Nažalost i to je danas u krizi, ali to ne znači da o tom ne treba propovijedati i nastojati da te vrijednosti ponovo ožive. Stara je izreka u hrvatskom narodu: „Teško nami jedan bez drugoga, kao ptici bez krila desnoga“. Obnovimo ljubav u obitelji i zajedništvo sa svakim bratom čovjekom. Raskinimo okove grijeha koji nas razdvajaju, zaboravimo nepravde, oprostimo i pružimo ruku jedan drugome kao što su to činili i naši pređi prigodom božićne i uskršnje ispovijedi. Počnimo to s bakom i djedom i neka se vrati osmijeh na naše usne.

Ognjišta naših baka su bila mjesta gdje su mnogi mogli bez straha svratiti, jer su znali da će za svakoga biti mjesta. Djeca su se rađala i bila su blagoslov za svaku obitelj, a danas nema mjesta ni za djecu ni za odrasle pa vidimo toliko iseljavanje s naših ognjišta. Žalosno je vidjeti tolika naselja bez ijednog čovjeka.

Ove činjenice ne smiju nas obeshrabriti, Bog je od Abrahamova jedinca učinio veliki narod. Sam Isus je tješio: „Ne bijte se malo stado, ja sam s vama“

Dok je Isus s nama i dok ima onih koji ga slijede ne treba se bojati za budućnost. Budimo hrabri i sretni i ovog Božića što smo Isusovi i što radosno možemo čestitati jedan drugomu.

U toj radosti Sretan Božić svim ljudima dobre volje, kao i sretnu Novu Godinu, žele Vam časne sestre, župni vikar i župnik Župe sv. Marka ev. iz Makarske.

Mons. Pavao Banić, župnik i dekan/IvoR