Umirovljenici koji su propustili preuzeti poklon bon Grada Makarske od 16. do 20. prosinca 2019. godine to mogu učiniti u ponedjeljak, 30. prosinca 2019. godine od 8 do 12 sati u prostorijama Matice umirovljenika, na adresi Marineta 15.

