MARINKO TOMASOVIĆ PREDSTAVIO SVOJU NOVU KNJGU ‘Uklesani i urezani simboli na arhitekturu Makarske i njenog područja’ je plod vrijednog istraživanja kulturne baštine

‘Uklesani i urezani simboli na arhitekturi Makarske i njenog područja’ zanimljiva je nova knjigaravnatelja Gradskog muzeja Makarske koja je u rukama čitatelja nakon sinoćnje promocije u dvorani Arte. Ovim naslovom Gradski muzej Makarske obogaćen je za novo djelo kojim se čuva kulturna baština i dovodi je se u sam centar humanističkih znanosti.

Tomasović je na 128 stranica svoje knjige u formi kataloga, bogato ilustriranoj fotografijama, radio od kolovoza prošle godine. Kako je sam naglasio na predstavljanju knjige, zahvalivši timu koji je bio uz njega na vrijednom istraživanju, obuhvatio je stare simbole i znakovlja, klesarske oznake na području Makarske, Velikog Brda, Makra i Kotišine. Vizualan izgled naslovnice potpisuje Dominik Glučina, a autorica fotografija je Brankica Pejković.

- Ljudi su me pomalo začudno promatrali dok sam stajao ispred njihovih kućnih vrata i tražio znakovlje urezano u kamenu. Najčešće su to bili križevi. Ti simboli nalaze se i na raskrižju putova i ulica, na fortifikacijskim objektima. Bio je to zahtijevan i dugotrajan posao. Možda ova knjiga još nekoga zainteresira ovu temu – kazao je Tomasović.

Predstavljajući knjigu etnologinja Nora Kuluz, koja je recenzentica uz prof.dr.sc. Antoniju Zaradiju Kiš, s Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, naglasila je da je autor obradio vrijednu etnološku građu, a istraživanje prelaze lokalne okvire.

Na predstavljanju vrijedne knjige bio je dogradonačelnik Dražen Nemčić. Uz čestitku autoru naglasio je da knjiga baštini vrijednost iz koje će učiti mlade generacije.

Jasna Morović/Željko Kovačić