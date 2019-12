FINALE MAKARANE Vila Bili – Hercegovina & hotel Park

Jučerašnji dan donio je polufinalne dvoboje desetog po redu Božićnog malonogometnog turnira Makarana 2019. čiji nagradni fond iznosi 63 000 kuna. Danas ćemo u finalu gledati dvije momčadi koje su do sada pokazale najbolje igre Vila Bili – Hercegovina & hotel Park, a pobjedniku će pripasti novčana nagrada od 50 000 kuna.

Rezultati:

Hercegovina & hotel Park - SS Bagušić

Čorluka (1), Gašpar (1), Dujmović (1).

Crveni karton: Luka Lučić (13.) radi udaranja protivničkog igrača.

U prvoj polufinalnoj utakmici sastale su se momčadi iz Hercegovine, a visokom pobjedom od 3:0 sastav iz Širokog Brijega postao je prvi finalist ovogodišnje Makarane. Igrala se 13. minuta utakmice kada je isključen igrač SS Bagušić Lučić, a njegovi suigrači igrali dvije minute s igračem manje. U istoj minuti Čorluka iz slobodnog udarca zabio je za prednost svoje momčadi. Kako se rezultat usprkos brojnim prigodama jednih i drugih nije mijenjao do 35. minute SS Bagušić je pokušao do poravnanja doći igrajući sa letećim vratarom. To im nije donijelo ništa dobra, a u finišu utakmice Gašpar i Dujmović sa svog dijela terena tresli su praznu mrežu Bagušića za visoku pobjedu i prolaz u veliko finale.

Hercegovina & hotel Park: Galić, Gašpar, Vukoja, Bondža, J. Ivanković, Mikulić, Dujmović, Gašpar, Čorluka, I. Ivanković, Sesar.

SS Bagušić: Bačak, Penava, Lučić, Landeka, Jurišić, Bakula, Mandurić, Serdarević, Bašić, Čuljak, Vuković, Soldo, Barišić.

Vila Bili - CB Faraon 4 : 2

Gotovac (2), Bošković (1), Božinović (1) / Nazlić (1), Prgomet (1)

Izuzetno borbenu i neizvjesnu utakmicu u drugom polufinalnom dvoboju turnira odigrali su momčadi Vila Bili iz Komarne i CB Faraon iz Kaštela iako se to po krajnjem rezultatu ne bi dalo zaključiti. Gotovac je u 5. minuti doveo Vilu Bili u početnu prednost, a Nazlić je u 14. poravnao na 1:1. Pred odlazak na odmor Bošković po drugi put dovodi u vodstvo svoju momčad. Nakon pola sata igre Božinović podebljava prednost Vile Bili, a od tada CB Faraon igra sa igračem vratarom. Takvom igrom preko Prgometa smanjili su na 3:2 u 37. minuti. Gotovac svojim drugim pogotkom u 39. minuti odvodi svoje suigrače u današnje finale.

Vila Bili: Medić, Stjepanović, Bošković, Medak, Marović, Kolobarić, Pear, Gotovac, Božinović, Mijić.

CB Faraon: Zrno, Vidošević, Dolić, Prgomet, Šimunović, Tešija, Cvjetković, Jelavić, Šimić, Nazlić.

Danas se igraju utakmice za prvo mjesto i nagradu od 50 000 kuna te treće koja pobjednicima donosi utješnu nagradu. Utakmice će se igrati u dvorani na Gradskom sportskom centru Makarska:

17,15 – CB Faraon – SS Bagušić za treće mjesto

18,30 – finale: Vila Bili – Hercegovina & hotel Park

Jakov Kovačević