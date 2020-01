IZBOR NAJBOLJIH SPORTAŠA DALMACIJE Nominirani Igor Osredkar i Novo vrijeme Apfel

Slobodna Dalmacija tradicionalno bira najboljeg sportaša, sportašicu, momčad i ekipu za proteklu godinu. Izbor se vrši putem glasačkih kupona Slobodne Dalmacije, a ukupno je u sve kategorije nominirano trideset i dva imena.U kategoriji najboljeg sportaša Dalmacije među trinaest kandidiranih (Petar Groša, Franko Grgić, Toni Kanaet, Filip Mihaljević, Lovre Brečić, Maro Joković, Mijo Caktaš, Marin Mogić, Luka Žuljević, Roko Doždor, Nikica Radonić, Antonio Plazibat) našao se i Igor Osredkar. Osredkar je u izboru ZŠU Makarske proglašen za najboljeg sportaša u gradu podno Biokova, a uz to je ponajbolji igrač Novog vremena koji su po drugi put u nizu malonogometni prvaci Hrvatske. Uz to imao je zapažen nastup u Elitnoj rundi Lige prvaka.Među momčadima pored (VK Jug AO, Baseball klub Nada Managment Split, Ragbi klub Sinj, Kuglački klub Mertojak, OK Mladost Kaštela, GŠK Solin-Cement) MNK Novo vrijeme Apfel ima dobre izglede dokopati se ove prestižne nagrade. Osim što su obranili titulu malonogometnog prvaka države u Elitnoj rundi Lige prvaka u ruskom Tyimenu sjajno su prezentirali makarski i hrvatski futsal.Uglavnom, pogledajte nominirane i njihove rezultate, i kupon s vašim favoritima šaljite na adresu: SLOBODNA DALMACIJA ZA „SPORTSKO IME DALMACIJE“, HRVATSKE MORNARICE 4, 21000 SPLIT.

J. Kovačević