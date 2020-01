PONUDA RIBE U MAKARSKOJ Od ugodica do grdobine

Bez obzira na oštre noći i jutra kada je u pitanju temperatura ljubitelji ribe u Makarskoj imaju priliku uživati u ponudi zahvaljujući vrijednim ribarima. Bogat ulov ponudili su ovdašnji ribari i ovog petka. Već u rajno jutro nekoliko brodova usidrenih uz rivu ponudili su pune kašete raznovrsne ribe. Mogle su se nabaviti ugodice po 20 kn za kilogram, oslić, ovisno o veličini od 30 do 70, kn po kilogramu, trilje po 30 kn, kozice po 80, koliko je i kg raže i grdobine… Bio je tu u ponudi i jedan kovač, a cijena 180 dok su lignje 150 kn za kilogram. Od ribara Petra Vele,vlasnika broda Labud doznajemo kako će sve do konca ožujka do kada je dozvoljen ribolov koćama ponuda ribe u Makarskoj biti dobra.

J.Glučina/ IvoR