FUTSAL Neizvjesno na vrhu

1. HMNL, 10. kolo

Utakmicama 10. kola Prve HMNL nastavljeno je prvenstvena sezona 2019/20. godine. Proljetni dio sezone u Gospinu polju otvorili su domaći Square i Uspinjača Gimka, a susret je okončan remijem, 3:3. Bio je to indetičan rezultat kao i njihov susret iz prvog dijela sezone, no za razliku od zagrebačkog dvoboja „gospari“ nisu imali razlog za zadovoljstvo. Dubrovčani su kod rezultata 2:1 oštećeni za nedosuđeni kazneni udarac nakon što je vratar Uspinjače Marko Vuković u svom kaznenom prostoru srušio Keka. Šibenska Crnica na Baldekinu je visokom pobjedom nad Universitasom došla do novih bodova sa kojima se učvrstila na četvrtom mjestu sa samo tri boda manje od vodećeg Novog vremena. Universitas je ostao na deset osvojenih bodova te ih po svemu sudeći očekuje borba za opstanak. Najraspoloženiji u sastavu domaćih bio je četverostruki strijelac Vuković, a u strijelce se upisao i domaći vratar koji je preciznim udarcem iz svog prostora pospremio loptu u prazna vrata Splićana. Futsal Dinamo i Novo vrijeme Apfel podijelili su bodove odigravši 0:0. Najnepopularniji je to rezultat kada je futsal u pitanju, ipak se na utakmice dolazi kako bi se vidjeli pogodci. Ipak treba reći da su Zagrebčani i Makarani odigrali dobru utakmicu, domaći su ovim rezultatom zadržali 5. mjesto dok je momčad Tomislava Horvata ostala na vrhu ljestvice. Olmissum je u izuzetno neizvjesnoj utakmici slavio protiv Vrgorca, a ta pobjeda donjela im je plasman na drugo mjesto. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, a treba napomenuti da je vratar Omišana Žarko Luketin obranio kazneni udarac vodećem strijelcu lige Dušku Martincu. U nastavku je za devet minuta igre postignuto pet pogodaka, a nebeskoplavi su u dva navrata imali igrača više. No to im nije pomoglo da osvoje barem bod kojeg su prema viđenom u dvorani Ribnjak zaslužili. Fenjeraš Split iako znatno pojačan nije uspio stići do prve pobjede, iako je u dva navrata imao prednost od dva gola na koncu se morao zadovoljiti samo jednim bodom. Igrači Tea Strunje trebat će puno bolje igrati i pobjeđivati kako bi se spasili od ispadanja iz lige.

Rezultati:

Square – Uspinjača Gimka 3 : 3, Crnica – Universitas 8 : 5, Futsal Dinamo – Novo vrijeme Apfel 0 : 0, Olmissum – Vrgorac 3 : 2, Split – Alumnus 4 : 4.

Poredak:

Novo vrijeme Apfel 22, Olmissum 21, Square 21, Crnica 19, Futsal Dinamo 12, Vrgorac 11, Alumnus 11, Universitas 10, Uspinjača Gimka 10, Split 3.

Novo vrijeme Apfel iduću utakmicu igra 18. siječnja kada je gost Alumnusa.

Jakov Kovačević