ZLATOUSTI PROSLAVILI 20. ROĐENDAN Oni su kulturno bogatstvo Makarske

Prije 20 godina u siječnju svojom pojavom u makarskom javnom životu, skupina nadarenih entuzijasta okupljena u amatersku glumačku skupinu s Davorom Šegotom na čelu učinila je veliki korak za kulturu grada Makarske. Velikom feštom u nazočnosti iznimnog broja građana koji Zlatouste svo ovo vrijeme s ponosom podržavaju i dive im se proslavili su 17. siječnja svoj 20. rođendan.

- Dvojim sada pred vama nakon 20 godina je li to bio dug ili kratak period. Kada se osvrnem na sve što smo napravili; 25 predstava, dvije radio drame, pet lutkarskih ostvarenja, knjiga, foto roman, rad s poznatim hrvatskim piscima i institucijama, odrađeno je puno posla i najbitnije jako puno ljudi je radilo kroz ovih 20 godina nauštrb svojeg slobodnog vremena sasvim amaterski. Na žalost neki koji bi svakako danas ovdje trebali biti s nama na 20. rođendan Zlatoustih više nisu tu, a dali su golem doprinos radu ove gradske udruge. To su Vlado, Marina, Dragan i Vesna. Kako bismo ostali na sceni radimo puno, stalno proizvodimo. Premda amateri čim jednu predstavu završimo počinjemo s drugom. Ima svega, posla, odricanja samo ne dosade u ovom našem amaterskom radu što potvrđuje i vaš večerašnji dolazak u velikom broju, na čemu vam zahvaljujem – kazao je uvodno Davor Šegota, predsjednik Udruge Zlatousti, njezin umjetnički voditelj i pisac tekstova za izvedbe, a nadasve zaljubljenik u kazalište.

Proslava je otpočela duhovitim skečom na početku slavlja, podjelom priznanja i izložbom fotografija koju je priredio Tonči Andrijašević u Gradskoj galeriji “Antun Gojak”. Andrijašević je fotografijama kojima je ovjekovječio trenutke sa scene iz predstava, ali i one s druženja ispričaio priču o Zlatoustima kroz minulih 20 godina. Prigodnim druženjem uz domjenak i zabavu s Dj Zoranom Spajićem nastavili su Zlatousti slavlje.

Davor Šegota, alfa i omega Zlatoustih, zahvalio je ovom prigodom svima koji podržavaju rad gradske udruge, a osobito Turističkoj zajednici grada Makarske, Gradu Makarskoj i izvrsnom glumcu amateru Lovri Laušiću kojima je uručio i priznanja.

Lovre je podjsetio na dug, ali sjajan put udruge u kojem su glumci amateri svojim vrlo predanim radom učinili značajno unapređenje kvalitete ponude u kulturi grada Makarske. Posebno je istaknuo nesebičan rad svojih kolega, onih s kojima danas radi u predstavama, ali posebno onih koji na žalost više nisu s nama. Vrlo duhovito pričao je o svojem glumačkom angažmanu, amaterskom radu, ulogama koje je glumio te kako je ovo priznanje za njega Oskarova nagrada u Makarskoj.

U ime Grada Makarske na priznanju je zahvalila Sandra Vranješ, savjetnica za kulturu u Odjelu za društvene djelatnosti obećavši daljnju potporu Grada Makarske.

Zahvaljujući na priznanju Hloverka Novak Srzić, direktorica Ureda TZ grada Makarske uz čestitke istaknula je kako su Zlatousti kulturno bogatstvo, biser kulture u Makarskoj. Najavila je još veću suradnju i potporu ovim sjajnim entuzijastima. O čemu se radi doznali smo iz prve ruke.

Za ljeto pripremaju dvije premijere

- Svake godine imamo dva do tri naslova. Ove godine ćemo imati 2 premijere. Jedna je tekst koji sam ja napisao za godinu 2051. - To je jedan futuristički tekst koji se naslanja na roman Ive Brešana koji je “2058.” Radi se o jednoj budućnosti koju ne bi voljeli da nam se dogodi. U toj predstavi zanimljivo glumi 9 ženskih likova – otkriva Šegota.

- Drugu predstavu radimo u suradnji s Turističkom zajednicom grada Makarske. To je 300 godina star makarski tekst nepoznatog autora. Radi se o tome da se ljudi okupe pa onda nešto čitaju… To je u to vrijeme bio način zabave. Tekst nije pisan dramatski i ja sam ga dramatizirao. Prethodnu dramatizaciju doživio je u HNK Split. Prvi put ga postavljaju Makarani za Makarane. U kompletnoj produkciji stoji TZ grada Makarske i to bi trebalo produkcijski biti jače od onog što Zlatousti inače rade. To treba biti kamen temaljac kulture u gradu gdje bi se takva predstava vrtila kroz makarska ljeta.

Kako Zlatousti već predano rade na ovim predstavama premijere se mogu očekivati: “Buzdo” sredinom lipnja, a prva nešto ranije. Ona je pripremljena tek još nekoliko scena nedostaje, a sa četiri scene otpočeo je i rad na Buzdi, kazao nam je Davor Šegota.

Janja Glučina/ IvoR