FUTSAL Makarani trijumfom nad Alumnusom zadržali vrh

1. HMNL, 11. kolo.

Alumnus Sesvete - Novo vrijeme Apfel 2 : 6 (1 : 2)

Sesvete. SD Jelkovac. Gledatelja: 70.

Suci: Nikola Jelić (Varaždin) i Josip Dujmić (Jurdani).

Strijelci: 0:1 Osredkar (13.), 1:1 Rajh (13.), 1:2 Bajrušović (14 – 10m), 1:3 Fideršek (26.), 2:3 Matan (28.), 2:4 Fidrešek (29.), 2:5 Osredkar (35.), 2:6 Bajrušović (36.).

Alumnus Sesvete: Jamičić, Perković, Matan, Markić, Pezelj, Rajh, Davidović, Ukalović, Ledinščak.

Trener: Jakov Ungarov.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Lucas, Alaves, Osredkar, Fideršek, Vuković, Sokol, Bajrušović, Fideršek, Musinov.

Trener: Tomislav Horvat.

Najbolji igrač: Igor Osredkar.

Dvoboj 11. kola 1. HMNL između Alumnusa i Novo vrijeme Apfela imao je veliku važnost za obje momčadi. Domaćinu su bodovi bili bitni radi mirnije završnice i borbe za bolju poziciju u doigravanju dok su Makaranima bodovi bili imperativ ukoliko žele zadržati prvo mjesto na tablici. Alumnusu je nedostajao Ivan Matan dok su gosti nastupili bez kartoniranog Saše Babića i ozlijeđenog Vedrana Kazazića. Čvrsti i agresivni domaćini dobro su se držali do 13. minuta, a tada je iskusni Osredkar zabio za početno vodstvo gostiju. U istoj minuti Rajh je savladao Baškovića i poravnao na 1:1. Minutu potom domaći su napravili šesti prekršaj, sa 10 metara Bajrušović je bio precizan za novu prednost aktualnih prvaka. Do odlaska na odmor mreže se više nisu tresle, a Fideršek je u 26. minuti podebljao prednost igrača Tomislava Horvata. Matan je vratio malu nadu domaćem sastavu kada je u 28. minuti pospremio loptu u vrata gostiju i smanjio na 2:3. Pogodci su padali na refule, Fideršek je svojim drugim zgoditkom povećao na 2:4 u 29. minuti. Alumnus je po smanjenje krenuo u 35. minuti igrom sa vratarom-igračem, no to im nije donijelo ništa dobrog. Dva puta su im gosti oduzeli loptu nakon čega je prvo Osredkar sa svog dijela terena poentirao za 2:5, a Bajrušović se ušetao u praznu mrežu Sesvečana za konačnih 2:6. Tako je Novo vrijeme Apfel s nova tri boda zadržalo prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici.

J. Kovačević/Ž. Kovačić