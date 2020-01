RUKOMET Kadetkinje Hotela Makarske nastavile pozitivan niz

1. HKRL. 4. kolo

Rukometni klub Hoteli Makarska bio je domaćin četvrtog kruga kvalifikacija za odlazak na završnicu kadetskog prvenstva Hrvatske. Makarske rukometašice slavile su protiv svojih vršnjakinja iz Sinja i Knina i gotovo osigurale nastup među 12 najboljih kadetskih ekipa Hrvatske. Rukometašice Leone Lendić-Kovačević s visokih 27:14 pobijedile su Knin, a čak jedanaest domaćih igračica upisalo se u listu strijelaca. Kninjanke su jedini put bile u vodstvu kada je Petra Čarić zabila za 0:1, Petra Jurilj poravnala je rezultat minutu potom. Već u 12. minuti bilo je 10:2 i tada je bilo vidljivo u kojem smjeru će utakmica ići. Do odlaska na odmor domaće su još i povećale prednost, a do kraja susreta ona je narasla na velikih plus trinaest.

Drugi susret bio je neizvjesniji, iako se to po početnom kretanju rezultata nije dalo naslutiti. Petra Jurilj pogotkom u 20. minuti donijela je svojoj ekipi prednost od 10:4, no borbene Sinjanke do odlaska na odmor smanjile su prednost domaćih. Ni u nastavku se ta prednost nije bitno mijenjala, a vrijedi spomenuti da su sutkinje za gošće dosudile šest sedmeraca, a za domaće niti jedan. Nina Juričić (9) i Anđela Selak (8) bile su najefikasnije u domaćem sastavu dok je Sinj u Maji Bilandžić (10) imao najefikasniju igračicu utakmice.

Hoteli Makarska - Knin 27 : 14 (15 : 6).

Hoteli Makarska: Vrdoljak, Staničić 1, Vukić 2, Bandur 4, Vujčić, Ševelj, Vranješ 4, Selak 1, Sučić 1, Juričić 1, Stipičević, Kapović 3, Šalinović 3, Jurilj 3, Vrebac 5, Đuvelek.

Sedmerci: Hoteli Makarska 6 / 5, Knin 0

Sinj - Hoteli Makarska 19 : 23 (9 . 13).

Hoteli Makarska: Vrdoljak, Staničić, Vukić, Bandur 1, Vujčić, Ševelj, Vranješ 2, Selak 8, Sučić, Juričić 9, Stipičević, Kapović, Šalinović, Jurilj 3, Vrebac, Đuvelek.

Sedmerci. Sinj 6 /6, Hoteli Makarska 0.

J. Kovačević/Ž. Kovačić