PRVA HMNL U kolu gostiju najveće iznenađenje priredili igrači Dinama

Jedanaesto kolo 1. HMNL proteklo je u znaku gostujućih momčadi, od pet odigranih utakmica domaći su slavili tek u jednoj. Najveće iznenađenje priredili su igrači Futsal Dinama koji su potpuno neočekivano savladali u Dubrovniku favorizirani Square čime je momčad Antuna Bačića drugo mjesto prepustila Olmissumu. Nakon prošlotjednog remija sa Uspinjačom „gospari“ su još jednom razočarali svoje navijače. Dubrovčani su igrali bez Cvjetkovića, Đuraša i Daničića, no i gostima su nedostajali Čekol, Kanjuh i Grbić. Futsal Dinamo se ovom pobjedom učvrstio na 5. mjestu i u nastavku prvenstva hvatat će što bolju poziciju za doigravanje. Šibenska Crnica ostvarila je pobjedu u zagrebačkoj „Kutiji šibica“ nad Uspinjačom, nanjevši joj tako prvi poraz od povratka na klubu Koraba Morine. Domaćima su nedostajali Mataja i Čirjak , što su gosti iskoristili i zahvaljujući raspoloženom Radiću došli do vrijedne pobjede i tako se približila Makaranima na tri boda zaostatka. Omišani su prekinuli s porazima u međusobnim dvobojima sa splitskim Universitasom. Iako bez kartoniranih Luketina i Sekulića momčad Duje Maretića slavila je na Gripama osvojivši tri nova boda sa kojima su zadržali 2. mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Vrgorac je na krilima raspoloženog i efikasnog Luke Sutona savladao Split sa rezultatom 7:3. Reprezentativni sidrun nebeskoplavih je već sredinom prvog poluvremena postigao hat-trick , da bi u nastavku upotpunio poker pogodaka za pobjedu svoje momčadi. Split je još uvjek bez prvenstvene pobjede, te je momčad Tea Strunje iz kola u kolo sve bliža drugoligaškom društvu. U posljednjem susretu 11. kola Novo vrijeme Apfel je pobjedom nad Alumnusom u Sesvetama zadržalo prvo mjesto na tablici. Makarani su slavili sa visokih 2:6, a zanimljivo je da su po dva pogotka za aktualne prvake zabili tri igrača: Igor Osredkar, Matej Fideršek i Duje Bajrušović. Igrači Tomislava Horvata imali su rezultatsku prednost tijekom cijelog susreta, a kod rezultata 2:3 s tri pogotka u nizu došli do tri planirana boda.

Rezultati:

Square – Futsal Dinamo 1 : 3, Uspinjača Gimka – Crnica 4 : 6, Universitas – Olmissum 0 : 3, Vrgorac – Split 7 : 3, Alumnus Sesvete – Novo vrijeme Apfel 2 : 6

Poredak:

Novo vrijeme Apfel 25, Olmissum 24, Crnica 22, Square 21, Futsal Dinamo 15, Vrgorac 14, Alumnus Sesvete 11, Universitas 10, Uspinjača Gimka 10, Split 3

Nakon ovog kola prvenstvo se prekida radi priprema reprezentacije Hrvatske za nastup u Elitnoj rundi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Kvalifikacije će se igrati u Osjeku od 29. siječnja do 1. veljače 2020. godine, a osim Hrvatske nastupaju Rusija, Slovačka i Azerbajdžan. Prvoplasirana će reprezentacija izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana momčad plasman tražiti kroz dodatne kvalifikacije.

Jakov Kovačević