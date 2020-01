MASLINARI Ovo je vrijeme za pretakanje ulja i rezidbu

Prošlogodišnji urod maslina na Makarskom primorju bio je dobar negdje iznimno dobar, a negdje i ne, tako da je u prosjeku srednja ocjena. No kako bi se dobru urodu nadali i ovu jesen potrebno je u maslinike malo češće „servirati“ i tijekom zime. Što se sada radi ili pak treba raditi u maslinicima pitali smo, poljoprivrednog savjetnika.

Najprije bih apelirao na maslinare da pretoče ulje ako to do sada nisu učinili jer u suprotnom može dogoditi da se razviju mikroorganizmi od kojih će ulje biti ljuto i ne više tako kvalitetno. Zato ako još uvijek niste pretočili ulje učinite to odmah.

-Inače sada je pravo vrijeme za one koji žele sasvim obnoviti maslinik. U ovo doba godine ako se uređuje zapušteni maslinik vrijeme da stabla se posijeku do dna. U uređenim maslinicima ovo vrijeme maslinari koriste za sanitarni rez kako bi otklonili neke slomljene grane i za sječu grana debljih od sedam cm koje smetaju drugima. Nakon rezidbe rane treba dezinficirati, odnosno premazati voskom. U drugom mjesecu maslinike treba pognojiti, a u trećem skinuti vodopije sa stabala – kaže Bernard Bokšić.

J.Glučina