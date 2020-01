FUTSAL Tihomir Novak izabran za najboljeg malonogometaša Hrvatske u 2019., Bajrušević treći, Kazazić peti

Tihomir Novak je najbolji igrač Hrvatske u 2019. Odlučili su tako stručni žiri, novinarski žiri i čitatelji , te je tako Novak po drugi put osvojio „Trofej CROfutsal“ i prestižnu nagradu koja se dodjeljuje od 2015. godine. Novak je proglašen najboljim i u drugom po redu izboru 2016., a ovu nagradu do sada su još osvajali Franco Jelovčić (2015.), Dario Marinović (2017.) i Duje Bajrušović (2018). Ovogodišnji izbor za najboljeg futsal igrača Hrvatske bio je najizjednačeniji do sada, no i ove se godine nastavio trend da konačni pobjednik osvaja najveći broj glasova kod sva tri glasačka tijela. Tihomir Novak još je uvijek igrač Sparte iz Praga, a u nadolazećem prijelaznom roku spominje se kako bi se mogao vratiti u redove splitskog prvoligaša. Novakova Šparta osvojila je prvenstvo i kup Češke, a sjajne igre Novak je pokazao i u hrvatskom reprezentativnom dresu.

Iz Novog vremena Apfela nominirani su bili Duje Bajrušović, Filip Bašković, Vedran Kazazić, Saša Babić i Marin Musinov, a do bodova nisu došli Babić i Musinov. Najbolji plasman izborio je Bajrušović koji je sa Josipom Jurlinom podijelio treće mjesto, Filip Mašković i David Mataja dijele četvrto a Luka Suton i Vedran Kazazić peto.

Konačni poredak nakon izbora stručnog i novinarskog žirija te čitatelja:

1 – Tihomir Novak

2 – Franco Jelovčić

3 – Duje Bajrušović, Josip Jurlina

4 – Filip Bašković, David Mataja

5 – Vedran Kazazić, Luka Suton

6 – Kristijan Postružin

7 – Duško Martinac, Franko Bilić

J. K./MP