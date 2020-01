Zbog nastavka radova na izgradnji ulice Stari velikobrdski put, dio ulice od Osnovne škole oca Petra Perice do križanja sa Zadarskom ulicom bit će zatvoren za promet, od četvrtka 23. veljače 2020. do završetka radova. Alternativni pristup Zadarskoj ulici bit će kroz Šibensku i Đakovačku ulicu. Završetak radova planiran je do početka turističke sezone.

J.G./ M.P.