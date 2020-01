JOŠKO KOSOVIĆ, RAVNATELJ GRADSKOG SPORTSKOG CENTRA MAKARSKA ‘Stigli nogometaši na zimske pripreme, kreće projekt energetske obnove, ove dane zasvijetlit će glavni nogometni teren’

Na Gradskom sportskom centru Makarska posljednje vrijeme značajno su poboljšani uvjeti bavljenja sportom, a s projektima se nastavlja. Odrazilo se to i na dolazak na zimske pripreme rukometaša, vaterpolista i posebno atletičara.

Kako doznajemo Joška Kosovića, ravnatelja JU Gradski sportski centar Makarska, ove godine već su na pripreme stigli mladi nogometaši klubova iz susjedne BiH (Sarajevo, Željezničar, Rudar-Kakanj), a 1. veljače dolazi i višestruki prvak Bosne i Hercegovine Široki Brijeg. Kraj ožujka i početak travnja vrijeme je dolaska atletičara na pripreme, a po brojnosti prednjače oni iz skandinavskih zemalja. Svima njima u slučaju lošeg vremena na raspolaganju su bazen i dvorana, napominje Kosović.

Kosović nadalje navodi da će uskoro početi radovi energetske obnove tribinskog i podtribinskog prostora na glavnom terenu. Energetska obnova uključuje promjenu fasade, otvora, hidroizolacije, toplinske izolacije, reperacija tribina te ugradnja nove kotlovnice. Za izvođenje ovih radova sklopljen je ugovor sa tvrtkom JUKIĆ DAM, s rokom od 120 radnih dana. Investicija je vrijedna oko tri milijuna kuna, a donijet će veliku uštedu energenata. Do kraja mjeseca trebala bi se u pogon pustiti rasvjeta na glavnom nogometnom igralištu čime će sportaši imati duže vremena za obavljanje treninga. To međutim nije sve, ide se s opremanjem četverostazne kuglane s novom opremom koja zadovoljava sve standarde HKS-a. Mijenjat će se i žičana ograda oko Gradskog sportskog centra, a nastavit će se i hortikulturno uređenje koje bi trebalo bito gotovo do konca godine.

J. Kovačević/IvoR