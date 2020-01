FEŠTOM I IZLOŽBOM MAKARSKO ODJELJENJE CENTRA ‘JURAJ BONAČI’ PROSLAVILO 25. ROĐENDAN ‘Mala kuća za nas velika, puna ljubavi’

Tek stotinjak kvadrata prostora u Ulici kralja Petra Krešimira IV dom je makarskog Odjeljenja Centra Juraj Bonači u kojem već 25 godina djeca i mladi grade svoj svijet, ispunjeni željom da ljubav primaju i daruju.

Sve je počelo 1. veljače 1995. godine entuzijazmom defektologa Ognjena Vele, a da živi za svoju djecu moglo se doživjeti na otvaranju rođendanske izložbe u Gradskog galeriji Antun Gojak.

-Mala kuća je za nas velika, a snivamo imati svoju lipu, pravu kuću, poručila je polaznica Škole Marija Lalić u svojoj štoriji o rađanju Centra Juraj Bonači u Makarskoj, koje ovoj djeci i mladima daje sve ono što ih čini sretnima.

Zahvalivši svim prijateljima i sugrađanima na dolasku Ognjen Vela se prisjetio svih onih koji su ostavili trag u Školi. – Svi koji nas poznaju, a takvih je puno, znaju da su to veliki ljudi dječjeg srca i duše, iskreni. Hvala vam svima koji ste uz nas i pomažete nam na bilo koji način, kazao je uručivši ruže u znak zahvalnosti Tonki Dobrinić, č.s. Bernardini Crnogorac, Radiji Šimić, djelatnicima Marici Vela, Anici Radoš, Sunčici Šulc, Anti Vekiću Mariji Buljan, Ivanu Batistiću, suradnicima Tei Mlikoti, Ani Ursić Popović, Radiji Šimić, Gordani Rubinić, Ivani Dundić, dr. Luci Ivanda, Ivici Domjan, Renati Gudelj.

Snježana Čotić, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje ‘Juraj Bonači’ s ružom u ruci zahvalila je svima koji su svoje znanje dali i predano rade s 25 djece i mladih. –Ognjen Vela je anđeo, za mene uzor. Rijetka je prilika doživjeti nečiju marljivost i predanost kao što to čini on, kazala je Čotić.

Kao i što dolikuje pravoj rođendanskoj fešti, a simbolika je da i Ognjen Vela na isti dan slavi svoj 61. rođendan, nazdravilo se šampanjcem i tortom. Vjerni pomagači Škole Srednja strukovna škola Makarska bila je pri ruci prijateljima. Uz budno oko nastavnice Mihaele Pear učenici prvog razreda, budući konobari, pokazali su svoju spretnost.

Da je makarsko Odjeljenje Centra Juraj Bonači puno posebnosti i ljepote otkrila je izložba. Fotografija do fotografije, od razreda do radionice, izleti, putovanja, druženja, i sve ono čime je osmišljeno vrijeme u Školi, uspomene su koje vežu djecu, mlade i one koji bdiju nad njima. Oni žive poslovicu ‘Kamen ti može dati bilo tko, ruku samo čovjek’.

Kroz Školu je prošlo tridesetak polaznika. Vodi se briga i o putnicima. Kombi redovito svakog dana ide po učenike u Brela, Bašku Vodu i Tučepe.

Zagorka Radić iz Baške Vode je danas 34-godišnjakinja, a krenula je s osam godina. Stidljivo kaže – Lijepo mi je, družimo se, ja volim vesti.

Svatko do ove djece i mladih ima svoje vještine koje u Školi razvijaju. Izložba je otvorila vrata tog čudesno lijepog svijeta u kojem je najvažnije da su bitni i imaju jednako pravo na školovanje.

Jasna Morović/IvoR