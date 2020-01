ODBOJKA Makarke porazom u nastavak sezone

1. B HOL-Jug (žne), 12. kolov

Makarska - Kaštel Lukšić 0 : 3 (23:25, 22:25, 21:25)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 30.

Suci: Šimac i Lučić .

Makarska: Protrka, Bušelić, Jović, Boras, Staničić, Vujčić, Čobrnić, Grmoja, Vitlić, Čović, Bokšić.

Kaštel Lukšić: Rogulj, Jurić, Radić, Vukorepa, Strize, Omašić, Klišmanić, Smajo, Kapitanović, Delić.

Nastavak sezone nije donio ništa dobrog odbojkašicama Makarske. Na domaćem su parketu doživjele uvjerljiv poraz od ekipe Kaštel Lukšića. Iako su po viđenom na parketu dvorane na GSC Makarska mogle osvojiti barem jedan set, a najbliže tome bile su u prvom. Kod vodstva od 21:19 s nekoliko grešaka omogućile su gošćama da preokretom dođu do početne prednosti. U drugom su djevojke iz Kaštel Lukšića imale vodstvo od početka, a ni velika borbenost domaćih odbojkašica nije im pomogla da okrenu rezultat. Treći set bio je najneizvjesniji, domaće su imale veliku prednost (8:3, 11:4) i dalo se naslutiti da bi on mogao otići na stranu domaćih. Uporne Kaštelanke nisu se predavale, malo po malo stizale su prednost igračica Lidije Kostanić i novim preokretom dolaze do vodstva od 20:22. Za Makarke je ovo bio veliki šok od kojeg se nisu oporavile do kraja utakmice. Ipak nisu osvojile ni jedan set napredak u igri domaće ekipe je vidljiv, upornost i vjera u vlastitu kvalitetu u utakmicama koje slijede sigurno će donijeti mladom sastavu Makarske napredak ka sredini prvenstvene ljestvice.

Rezultati: Kaštela II – Trogir 0 #, Split VT – Brda II 1 : 3, Makarska – Marina Kaštela II 0 : 3, Sinj – Zadar (28.01), Šibenik 91 – Split II (28.01.), Marina Kaštela II – slobodna.

Poredak:

Sinj 29, Trogir 25, Marina Kaštela II 24, Kaštel Lukšić 24, Split II 15, Brda II 13, SPLIT VT 12, Šibenik 91 9, Makarska 7, Kaštela II 1.

Iduće kolo: Zadar II – Makarska.

J. Kovačević/IvoR