PRVA LIGA MALOG NOGOMETA MAKARSKE Derbi bez pobjednika

11. kolo

Derbi susret 11 kola Prve makarske malonogometne lige odigrali su momčadi aktualnog prvaka All in Makarska i Catenaccio, a na koncu su bodovi bili podijeljeni. Petrović je donio početnu prednost All inu, M. Selak zabio je za 1:1, a do odlaska na odmor Rašić je poentirao za novo vodstvo prošlosezonskog prvaka. U nastavku se Petrović po drugi put upisao u strijelce, a S. Brnić smanjuje na 3:2. Kada je Zor u 39. minuti podebljao prednost Al ina izgledalo je da Catenacciu nema spasa. No u zadnjoj minuti dolazi do velikog preokreta, uz već prije isključenog Daria Martinovića suci su crveni karton dodijelili i Rajku Petroviću. Takav poklon iskoristili su T. Pašalić i Sokol koji su iz gotovo izgubljene utakmici svojoj momčadi donijeli vrijedan bod. Nakon završetka utakmice igrači All ina krivca za neriješen rezultat pronašli su u sucima. Sudar momčadi iz Brela pripao je onim mlađima, sve do 39. minute rezultat je bio 0:0. Potom su Raos i Jurić pogodcima u zadnjim minutama donijeli drugu pobjedu i bijeg sa začelja momčadi Downtown Brela. U okršaju vodeće Gornje Vale i fenjeraša DPH Tučepi rezultatske neizvjesnosti nije bilo, a Marković sa četiri postignuta pogotka bio je prvo ime susreta. Dvoboj klubova iz sredine tablice pripao je sastavu Amicisa, a već u prvom poluvremenu zgodicima Zelića i Cvitanovića usmjeren je tijek utakmice. Jedna od najtrofejnijih klubova lige DPH Torcida MR proživljava teške dane, igrači Agrohortusa mrežu su im tresli čak osam puta. Ivan Mladinov sa četiri pogotka učvrstio je prvo mjesto na listi strijelaca, a počasni pogodak za DPH Torcida MR postigao je Zvizdić u zadnjoj minuti utakmice.

Rezultati:

All in Makarska – Catenaccio 4 : 4 (0 : 0)

Petrović (2), Rašić (1), Zor (1) / Selak (1), S. Brnić (1), T. Pašalić (1), Sokol (1)

Crveni karton: Dario Martinović, Rajko Petrović (oba All in Makarska).

Brela – Downtown Brela 0 : 2 (0 : 0)

Raos (1), Jurić (1) /

Gornja Vala – DPH Tučepi 7 : 4 (2 : 2)

Marković (4), Ž. Visković (2), Šarić (1-autogol) / L. Visković (1), Milković (1), M. Pašalić (1), Luketina (1)

Amicis - Mali Plamen 3 : 1 (2 : 0)

Zelić (1), Cvitanović (1), Matešan (1) / Jovanović (1)

Agrohortus - DPH Torcida MR 8 : 1 (3 : 0)

Mladinov (4), Kovačić (1), Sikirica (1), Tamburović 1), Bušelić (1) / Zvizdić (1)

Poredak:

Gornja Vala 33, All in Makarska 22, Catenaccio 22, Brela 19, Amicis 17, Mali Plamen 17, Agrohortus 10, Downtown Brela 7, DPH Torcida MR 7, DPH Tučepi 4

Lista strijelaca.

18 – Ivan Mladinov (Agrohortus)

14 – Žarko Visković (Gornja Vala)

13 – Luka Bekavac (Brela, Ante Sokol (Catenaccio)

Iduće kolo:

Downtown Brela – DPH Torcida MR, Mali Plamen – Agrohortus, Amicis – Gornja Vala, DPH Tučepi – Catenaccio, All in Makarska – Brela.

J. Kovačević/Ž.K.