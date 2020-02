NOĆ MUZEJA U GRADSKOJ GALERIJI ANTUNA GOJAKA Veliki broj građana zaintrigirala izložba “Ante Rožić i Makarsko primorje”

Manifestacija Noć muzeja koja se već 15. godinu organizira u cijeloj Hrvatskoj obilježena je i u Makarskoj. Središnje događanje u Noći muzeja bilo je u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka gdje je otvorena retrospektivna izložba “Ante Rožić i Makarsko primorje”. Izložba radova arhitekta koji je ostavio neizbrisiv trag u arhitekturi ovdašnjeg podneblja zaintrigirala je iznimno velik broj posjetitelja u Noći muzeja, a bit će otvorena do 15. veljače 2020.

Na svečanosti otvaranja ove izložbe o djelima i životu istaknutog arhitekta govorili su; arhitektice Petra Jerković i Petra Radić i ravnatelj Gradske galerije Josip Karamatić, a službeno ju je proglasio otvorenom dogradonačelnik Dražen Nemčić, koji je izrazio zahvalnost samom arhitekti Anti Rožiću, ali i organizatorima izložbe Gradskoj galeriji Gojak i Udruzi Kačić.

- Galerija Gojak sudjeluje u Noći muzeja od 2008. Svake godine se potrudimo naći program koji će biti zanimljiv publici i obradovati posjetitelje te im ponuditi novi doživljaj – istaknuo je uvodno Karamatić. Da se u tome uspjelo potvrdio je i iznimno velik broj posjetitelja Galerije Gojak u Noći muzeja.

- Gradska galerija Antuna Gojaka ovu je izložbu realizirala u suradnji s Udrugom Kačić. Izložbu su realizirale kustosice Petra Radić i Petra Jerković i Antonija Vodanović, povjesničarka umjetnosti koja je ove večeri bila odsutna, inače sve pod zajedničkim nazivnikom Udruga Kačić. Ovo je retrospektivna izložba. Ali, svakako bi trebao veći galerijski prostor kako bi prikazali što je sve napravio arhitekt Ante Rožić. Svaka se izložba može sagledavati s više aspekata. Ova bi mogla biti i svojevrsna problemska izložba. Jer, svakom se nameće pitanje – što je od svega ostalo danas? Kako se prema tim projektima odnosimo i kao pojedinci i kao društvena zajednica – poručio je Karamatić i dodo kulturna baština nastala u opusu Ante Rožića je vrlo značajna i oplemenila je makarski prostor.

Petra Jerković je podsjetila kako je ova retrospektivna izložba nastala u sklopu aktivnosti Udruge Kačić usmjerena na promociju, zaštitu i istraživanje modernističke arhitekture druge polovice 20. stoljeća na Makarskom primorju.- Dosadašnje aktivnosti su uključivale organizaciju predavanja, razgovore, projekcije filmova te inicijative za zaštitu pojedinih objekata koje smo upućivali nadležnom konzervatorskom odjelu Split. Jedna od njih je bila i za zaštitu crkve u Podgori, arhitekta Rožića. Najveći opus tijekom kasnog modernizma na Makarskom primorju upravo je arhitekta Ante Rožića što je bio povod da napravimo ovu izložbu retrospektivnog karaktera.

Na izložbi je predstavljeno 17 arhitektonskih i urbanističkih projekata koje su kustosice odabrale u suradnji sa samim autorom. O tim projektima, ali i drugim, te samom autoru i brojnim nagradama koje je osvajao detalnije se govori u katalogu koji prati izložbu.

Petra Radić je posebno istaknula kako se fotografijama, nacrtima i asinometrijama nastojalo prikazati njegova najbitnija djela. – Sve to ne bi bilo moguće bez suradnje s Hrvatskim muzejom arhitekture, s Investprojektom u kojemu je Rožić dugo bio voditelj svog tima iz kojeg su i zahvaljujemo im gospođa Mladenka Lalić i Nina Kovačević koje su nazočne, fotografu Odaku koji nam je ustupio fotografije koje su izložene. Izloženi eksponati pokazuju da je sam arhitekt imao opus koji je nadilazio prosječnost u arhitekturi. On se vješto snalazio u svim zadacima, na bilo kojoj lokaciji poštujući ono zatečeno i donoseći moderno odnosno avangardu u svoje građevine. Vidljivo je to i u crkvi u Podgori. Ovo je prilika da se osvrnemo i vidimo kako se danas odnosimo prema tim objektima koji su i danas moderniji od ostatka izgrađenog. Cilj izložbe osim informirati o opusu Ante Rožića i osvijestiti što oko nas vrijedi i što treba sačuvati. Neki objekti su na putu da se sačuvaju. Tako je hotel Maestral već pod preventivnom zaštitom, a čekamo i trajnu i još su neki u planu – kazala je Petra Radić zahvalivši svima koji su potpomogli realizaciju projekta.

Ravnatelj Gradske galerije Gojak je podcrtao kako je u ovu izložbu uložen veliki trud uz potporu više institucija, mozgova i ruku. Bilo je, kaže Josip Karamatić, zahtjevno i postaviti ovu izložbu. Velike fotografije na iverici nastale 80′ godina trebalo je dopremiti i pažljivo postavljati. Modernom tehnikom moglo se to jednostavnije, ali onda to ne bi bili originali kažu autorice. A taj teži, ali svakako kvalitetniji način postavljanja upućuje nas da se i mi tako s pažnjom odnosimo i shvatimo ovu arhitekturu kako bi imali originale i uživo. Ovo je uistinu jedan vrijedan resurs koji se može ponuditi i gostima. Izložbom se želi valorizirati modernistička arhitektonska baština Makarskog primorja kroz opus jednog od njezinih najistaknutijih predstavnika, educirati stručna i šira javnost o vrijednosti ovih objekata te potrebi za njihovom zaštitom, očuvanjem, primjerenom namjenom ili kvalitetnom prenamjenom.

Gradski muzej Makarska vrijedne muzejske tiskovine ponudio po iznimno niskim cijenama

U Noći muzeja besplatni posjeti i mogućnost nabave vrijednih muzejskih tiskovina po iznimno sniženim cijenama privukle su sugrađane u Gradski muzej Makarska. Građani su već u predvečerje krenuli u posjet gdje su uistinu mogli vidjeti raskoš stalnog muzejskog postava, ali i doznati o mnogim arheološkim istraživanjima i realiziranim projektima, kao što je sam kaštelet u Kotišini i to iz prve ruke od Marinka Tomasovića, ravnatelja Gradskog muzeja Makarska.

Udruga Porić 1680. obilježili važnu obljetnicu

I ove godine u obilježavanje manifestacije Noć muzeja uključila se i Udruga Porići 1680. Otvorili su vrata Spomen-doma Marin Puharić u zaseoku Puharićima. Kako je moto ovogodišnje Noći muzeja ‘Velike obljetnice’, a budući je jedan od jubileja u samom imenu Udruge Porići 1680., na izložbi je predstavljen dokument 340 godina od krštenja Mare Puharić u Franjevačkom samostanu Makarska i još zanimljivosti, kazala nam je Vedrana Vela Puharić, predsjednica Udruge Porići 1680.

Janja Glučina/IvoR